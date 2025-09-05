Загрожує в'язниця: зірку "Інтернів" підловили з наркотиками

Коротко:
- За що затримали російську актрису
- Що в неї виявили
Російську актрису Аглаю Тарасову затримали за зберігання наркотиків.
Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, у Тарасової знайшли наркотики в аеропорту Домодєдово - артистку затримали з вейпом із гашиш-олією всередині.
Повідомляється, вона прилетіла з Ізраїлю кілька днів тому, порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду наркотичних засобів. Скоро їй оберуть запобіжний захід.
Аглаї Тарасовій загрожує термін від трьох до семи років і штраф до мільйона рублів (500 000 гривень) або в розмірі заробітної плати чи іншого доходу за період до п'яти років.
У зірки "Інтернів" із собою було 0,4 грама олії канабісу - це вважається значним розміром.
Слідчі вимагають відправити Аглаю Тарасову під домашній арешт. Зараз актрису везуть до Домодєдовського суду, де винесуть рішення у її справі.
Її не заарештовували тиждень через проведення експертизи вейпа.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав, що південнокорейський репер і виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство. Зірку підозрюють у махінаціях із психоактивними препаратами.
Також британо-австралійська акторка, дама Міріам Маргуліс, яка зіграла професора Стебль у фільмах про Гаррі Поттера, поділилася своїм планом на випадок, якщо вона втратить контроль над своїм ментальним і фізичним здоров'ям.
Вас також може зацікавити:
- "Наша красуня": Ольга Сумська приголомшила знімком із донькою
- Ще одна Каменських: Анастасія Приходько потрапила в гучний публічний скандал
- Була операція: СолоХа показала обличчя сина і розповіла про складні пологи
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред