Загрожує в'язниця: зірку "Інтернів" підловили з наркотиками

Актрису Аглаю Тарасову затримали в аеропорту Домодєдово через наркотики.

Аглаю Тарасову затримали в аеропорту / Колаж Главред, фото Instagram/aglayatarasova

За що затримали російську актрису

Що в неї виявили

Російську актрису Аглаю Тарасову затримали за зберігання наркотиків.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, у Тарасової знайшли наркотики в аеропорту Домодєдово - артистку затримали з вейпом із гашиш-олією всередині.

Повідомляється, вона прилетіла з Ізраїлю кілька днів тому, порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду наркотичних засобів. Скоро їй оберуть запобіжний захід.

Тарасовій загрожує в'язниця / Фото Instagram/aglayatarasova

Аглаї Тарасовій загрожує термін від трьох до семи років і штраф до мільйона рублів (500 000 гривень) або в розмірі заробітної плати чи іншого доходу за період до п'яти років.

У зірки "Інтернів" із собою було 0,4 грама олії канабісу - це вважається значним розміром.

Слідчі вимагають відправити Аглаю Тарасову під домашній арешт. Зараз актрису везуть до Домодєдовського суду, де винесуть рішення у її справі.

Її не заарештовували тиждень через проведення експертизи вейпа.

