"Попросила покласти край": зірка "Гаррі Поттера" розкрила свій останній план

Британо-австралійській акторці, дамі Міріам Марголіс зараз 84 роки. Тіло артистки ослабло, проте розум залишається гострим. Тож вона здатна адекватно оцінювати свій стан, але вже замислюється про кінець шляху.

Багато років вона бореться з остеопорозом, спінальним стенозом та іншими супутніми хворобами. Пристрасть до солодкого і малорухливий спосіб життя призвели до того, що зараз Марголіс не може пересуватися без ходунків. "Я підвела своє тіло. Я не дбала про нього. Тепер я змушена ходити з ходунками. Шкода, що я не займалася спортом. Це жахлива трата часу, але тільки це допомагає залишатися на ногах. Тож я вчинила нерозумно", - зізнається Міріам у бесіді з Weekend Magazine.

Вік і проблеми зі здоров'ям значно позначаються на здоров'ї акторки. Тому вона всерйоз замислюється над асистованим відходом із життя, якщо розум почне її підводити. "Я не хочу проходити через період повільного згасання, болю і приниження. Якби інсульт призвів до втрати мови, подвійного нетримання або повної втрати розуму, я б попросила покласти край моїм стражданням. Тому що я хочу залишатися собою. Я не хочу бути чимось меншим, ніж я можу бути", - пояснює свої роздуми артистка.

Гаррі Поттер і поттеріана Гаррі Поттер - серія фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Дж. К. Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з одинадцяти фільмів у жанрі фентезі, включаючи основну серію - починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії. Частина 2" (2011), - а також спін-офф "Фантастичні звірі і де їх шукати" (2016) і його сиквели, повідомляє Вікіпедія. Також 1 січня 2022 року відбулася прем'єра спецвипуску "Повернення до Гоґвортсу" - документальний фільм, присвячений 20-річчю поттеріани.

