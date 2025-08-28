Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство - що порушив артист

Анна Підгорна
28 серпня 2025, 15:38
20
Анонімне джерело поскаржилося на Псая.
Псі.
Psy Gangnam Style - Пак Че Сан перебуває під підозрою поліції / колаж: Главред, фото: Скриншот YouTube, instagram.com/42psy42

Читайте більше:

  • У чому підозрюють Psy
  • Що про це говорять представники зірки

Південнокорейський репер Psy (Пак Че Сан), який здобув світову популярність завдяки треку Gangnam Style, потрапив під слідство. У Сеулі відкрито розслідування за підозрою в порушенні ним закону про охорону здоров'я.

За даними правоохоронних органів, артист із 2022 року отримував рецепти на психотропні препарати, на кшталт "Золпідему" і "Ксанаксу", через третіх осіб. При цьому сам Сан за останні три роки лікаря не відвідував. Вищевказані ліки використовують для лікування порушень сну і депресії.

відео дня

Розслідування було відкрито після заяви анонімного джерела. Наразі медичний заклад, яким було видано рецепти, перевіряють. Лікуючий лікар Псая зазначає - його зірковий пацієнт проходив лікування дистанційно.

Агентство P Nation, яке представляє Пак Че Сана, також зробило заяву: там підтвердили, що їхній клієнт справді має діагностований розлад сну, але рецепти на ліки він отримував законним шляхом. "У Psy діагностовано хронічне порушення сну, і він приймає снодійні препарати за призначенням лікаря. Однак не було жодних рецептів через посередників, хоча в деяких випадках треті особи отримували ліки від його імені", - повідомляє видання Yonhap.

Дивіться кліп Psy - Gangnam Style:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про складний період у житті та кар'єрі голлівудської українки Міли Куніс. Акторка не могла собі дозволити звичайну їжу, а її тіло перетворилося на один суцільний синяк.

Також зірка "Баффі - переможниця вампірів", американська акторка Каризма Карпентер, розкрила правду про своє повернення в серіал. Його ремейк перебуває на стадії розробки та підбору акторів.

Читайте також:

Про персону: Psy

Пак Чесан (Пак Че Сан) - південнокорейський виконавець і автор пісень, який виступає під псевдонімом Psy. Відомий своїми гумористичними відеокліпами та концертними виступами, повідомляє Вікіпедія. Його найвідоміша робота - трек і кліп "Gangnam Style". Вони були випущені влітку 2012 року. Відео на цілих 5 років стало найпопулярнішим музичним роликом на YouTube.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес скандал Psy новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

16:11Фронт
РФ заплатить за удар по Києву: в ЄС анонсували нові нищівні санкції

РФ заплатить за удар по Києву: в ЄС анонсували нові нищівні санкції

15:14Політика
Скільки ще Росія може воювати проти України - в Міноборони назвали терміни

Скільки ще Росія може воювати проти України - в Міноборони назвали терміни

15:09Війна
Реклама

Популярне

Більше
Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

Останні новини

16:11

Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

15:54

Чи була Україна прабатьківщиною індоєвропейців: Курганна теорія Гімбутас

15:48

Софія Ротару показала понівечений Росією Київ: що написала співачка

15:38

Виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство - що порушив артистВідео

15:14

РФ заплатить за удар по Києву: в ЄС анонсували нові нищівні санкції

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
15:09

Скільки ще Росія може воювати проти України - в Міноборони назвали терміни

15:06

Ким були таври: жорстокі ритуали і загадка зникнення

14:58

Що заборонено здавати на металобрухт у 2025 році: які передбачені штрафи

14:57

"Два прямих прильоти в дім": Ігнат - про підлу атаку на КиївФотоВідео

Реклама
14:40

Росія вдарила по кораблю ВМС України: є жертва, тривають пошуки моряків

14:35

Яке слово заховане на малюнку: тільки одиниці здогадаються за 15 секунд

14:29

Ідеально на сніданок чи обід: рецепт лінивого хачапурі на сковороді за 10 хвилин

14:18

Зекономить гроші та паливо: яку секретну кнопку в авто потрібно натиснути

14:11

Георгій Кістяківський: учений із Києва, що став радником президента США

13:58

Постраждала квартира судді Мастер Шеф, де вона живе з донькою

13:49

Дрони ЗСУ спричинили пожежу біля палацу Путіна: ЗМІ дізнались, чи зачепило маєток

13:46

Чому 29 серпня не можна вживати м'ясні продукти: яке церковне свято

13:45

Всередині були працівники: РФ вдарила по депо Нової пошти в Києві

13:12

Китайський гороскоп на завтра 29 серпня: Кроликам - сум, Коням - образи

13:08

З перерізаним горлом п'ять діб повз до позицій ЗСУ: військовий дивом пережив полонВідео

Реклама
13:06

Фотографічна схожість: Джанабаєва засвітила крихітку-доньку від Меладзе

12:50

Літо вирішило про себе нагадати: дата, коли в Україні влупить спека до +35

12:49

Послав матом: співак Шнуров відмовився віддати 50 мільйонів армії РФ

12:40

Небезпечніше, ніж здається: чим загрожує звичка пити із садового шланга

12:36

"Чудовий ранок": сестра Єфросиніної опублікувала дике фото в день обстрілу Києва РФ

12:27

Потужні удари по РЛС і борту: воїни ГУР атакували ракетний корабель РФ біля Криму

12:02

Унаслідок атаки РФ на Київ постраждав офіс редакції Української правди

11:59

Тепер їх не побачиш: старовинні речі, які колись були у кожній хатіВідео

11:54

Може підштовхнути Путіна до миру: на що здатна українська ракета ФламінгоВідео

11:51

Не так, як очікувалося: в Україні за лічені місяці підвищать мінімальну зарплату

11:34

У Києві різко зросла кількість загиблих, багато людей під завалами: моторошні деталіФотоВідео

11:20

Не зовсім як у казці: нареченого Тейлор Свіфт змусили зробити їй пропозицію

11:15

Удар по НПЗ та важливих об’єктах РФ: в Генштабі розповіли про зухвалу операцію

11:03

Путін живе у мріях: ЗМІ дізналися, чи хоче диктатор закінчити війну в Україні

11:00

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоВідео

10:47

З весілля на фронт: Камалія розкрила, хто з найрідніших їде на передовуВідео

10:21

Угорщина готова переглянути блокаду членства України в ЄС: названо умову

10:09

"Серце розривається": як українські знаменитості пережили атаку на Київ

10:03

РФ прицільно атакувала залізницю: оголошено про затримку низки поїздівВідео

09:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 серпня (оновлюється)

Реклама
09:54

В України з'явилися козирі: політолог пояснив, чому Путін не виграє війну

09:51

РФ запустила по Україні 629 дронів і ракет: є "прильоти" на 13 локаціяхФотоВідео

09:33

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

09:22

Гороскоп на завтра 29 серпня: Ракам - несподіваний подарунок, Рибам - труднощі

09:16

Невідомі дрони завітали в гості: в Росії палають одні з найбільших НПЗВідео

09:09

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

08:24

Світ має реагувати на смерті дітей: Зеленський не стримав емоцій після удару РФФотоВідео

08:23

Ракета рознесла під'їзд житлової п'ятиповерхівки в Києві, під завалами люди: що відомоФотоВідео

08:10

Карта Deep State онлайн за 28 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

Під удар РФ потрапили п'ять міст і три області: усі подробиці нічної атаки на УкраїнуФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти