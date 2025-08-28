Виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство - що порушив артист

Читайте більше:
Південнокорейський репер Psy (Пак Че Сан), який здобув світову популярність завдяки треку Gangnam Style, потрапив під слідство. У Сеулі відкрито розслідування за підозрою в порушенні ним закону про охорону здоров'я.
За даними правоохоронних органів, артист із 2022 року отримував рецепти на психотропні препарати, на кшталт "Золпідему" і "Ксанаксу", через третіх осіб. При цьому сам Сан за останні три роки лікаря не відвідував. Вищевказані ліки використовують для лікування порушень сну і депресії.
Розслідування було відкрито після заяви анонімного джерела. Наразі медичний заклад, яким було видано рецепти, перевіряють. Лікуючий лікар Псая зазначає - його зірковий пацієнт проходив лікування дистанційно.
Агентство P Nation, яке представляє Пак Че Сана, також зробило заяву: там підтвердили, що їхній клієнт справді має діагностований розлад сну, але рецепти на ліки він отримував законним шляхом. "У Psy діагностовано хронічне порушення сну, і він приймає снодійні препарати за призначенням лікаря. Однак не було жодних рецептів через посередників, хоча в деяких випадках треті особи отримували ліки від його імені", - повідомляє видання Yonhap.
Про персону: Psy
Пак Чесан (Пак Че Сан) - південнокорейський виконавець і автор пісень, який виступає під псевдонімом Psy. Відомий своїми гумористичними відеокліпами та концертними виступами, повідомляє Вікіпедія. Його найвідоміша робота - трек і кліп "Gangnam Style". Вони були випущені влітку 2012 року. Відео на цілих 5 років стало найпопулярнішим музичним роликом на YouTube.
