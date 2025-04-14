Slavia вперше зізналася, чому в неї та Дзідзьо не було дітей

Ярослава Притула та Михайло Хома пройшли разом безліч випробувань.

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Slavia розкрила подробиці шлюбу з Дзідзьо / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

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Славія і Дзідзьо були разом 20 років

Ярослава розповіла, чому вони так і не наважилися стати батьками

Українська співачка Slavia (Ярослава Притула) нещодавно оголосила, що вперше стане мамою, і розкрила особистість свого обранця та батька майбутньої дитини. До цих стосунків артистка 20 років (із них вісім - у шлюбі) була з українським співаком Михайлом Dzidzio Хомою.

Пара розлучилася 2021 року, так і не ставши за цей час батьками. У нещодавньому коментарі для Уніан Славія припустила, що її та Дзідзьо долі перетнулися зовсім не для того, щоб привести в цей світ спільну дитину. Місією їхніх стосунків радше було становлення, дорослішання їхніх особистостей з опорою на надійні плечі одне одного.

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"Чому не було дітей? Це філософське питання. Напевно, ми зустрілися (з Михайлом, - УНІАН) для іншого. Думаю, ми зустрілися для того, щоб пройти найскладніші часи становлення разом, і бути найкращою на той час підтримкою і вчителями одне для одного. У нашому суспільстві існує думка, що спочатку потрібно здобути вищу освіту, потім розвивати кар'єру, заробити на будинок, машину... У нас так і сталося, спершу ми разом вчилися, потім створили гурт Друзі, в якому працювали разом із Михайлом, а потім почався гурт DZIDZIO", - каже Притула.

Розлучення Дзідзьо та Славії відбулося 2021 року / instagram.com/slavia_official

Співачка також зазначила, що дитяче питання було не в пріоритеті, коли вона та Хома були разом. Артист був зосереджений на кар'єрі, і переживав, що не зможе належним чином підтримувати дружину з дитиною. А сама вона, на його думку, могла не впоратися з таким навантаженням.

"Тоді у Михайла зовсім не було часу думати про дітей, він говорив, що я одна не впораюся, і я звикла до цієї думки. До речі, ніколи не пила протизаплідні, я взагалі пігулок майже не п'ю, тільки в критичних ситуаціях. Намагаюся терпіти біль до останнього", - поділилася Славія.

Slavia і Дзідзьо були разом 20 років / instagram.com/slavia_official

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Хто така Slavia? Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.

Хто такий Михайло Хома? Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо - український співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер. Фронтмен і засновник гурту "DZIDZIO". Заслужений артист України (2020). Амбасадор Збірної України з футболу.

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