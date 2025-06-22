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"Втерла носа колишньому": Slavia розкрила деталі народження первістка

Анна Підгорна
22 червня 2025, 17:39
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Колишня дружина Дзідзьо розповіла, про особливий день для її родини.
Славія
Slavia народила первістка - співачка Славія розповіла про пологи / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

Стисло:

  • На початку червня Славія народила первістка
  • Через два тижні артистка розповіла, як це було

8 червня 2025 року українська співачка Slavia (Ярослава Притула) вперше стала мамою. За день до цього вона вийшла заміж за українського бізнесмена Андрія Павлюка.

Через два тижні після пологів Славія у своєму блозі в Instagram розповіла, що її син з'явився на світ вагою 3.345 кг і зростом 52 см. Народжувала співачка в Житомирському перинатальному центрі.

відео дня

Вона зазначила, що її чоловік підтримував її не тільки під час вагітності - пара провела партнерські пологи. Усе пройшло без ускладнень - Притула подякувала лікарям і персоналу за їхню роботу та уважність до їхнього з Павлюком особливого моменту.

Славія стала матір'ю
Slavia народила первістка - співачка Славія розповіла про пологи / instagram.com/slavia_official

Slavia також показала фото з пологового будинку і з виписки. У коментарях новоспеченим батькам і маленькому українцю бажають усіляких благ - здоров'я, благополуччя і мирного неба.

Славія стала матір'ю
Slavia народила первістка - співачка Славія розповіла про пологи / instagram.com/slavia_official
Славія стала матір'ю
Slavia народила первістка - співачка Славія розповіла про пологи / instagram.com/slavia_official

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Раніше Главред розповідав, то Леся Нікітюк вперше стала мамою. Ведуча, яка протягом усієї вагітності приховувала свій стан, показала немовля і розкрила його стать.

Також популярний український ведучий Костянтин Грубич повідомив, що його син вступив до лав ЗСУ. Схвильований батько поділився своїми емоціями, пов'язаними з цією подією.

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Хто така Slavia?

Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.

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