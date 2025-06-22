"Втерла носа колишньому": Slavia розкрила деталі народження первістка

Стисло:
- На початку червня Славія народила первістка
- Через два тижні артистка розповіла, як це було
8 червня 2025 року українська співачка Slavia (Ярослава Притула) вперше стала мамою. За день до цього вона вийшла заміж за українського бізнесмена Андрія Павлюка.
Через два тижні після пологів Славія у своєму блозі в Instagram розповіла, що її син з'явився на світ вагою 3.345 кг і зростом 52 см. Народжувала співачка в Житомирському перинатальному центрі.
Вона зазначила, що її чоловік підтримував її не тільки під час вагітності - пара провела партнерські пологи. Усе пройшло без ускладнень - Притула подякувала лікарям і персоналу за їхню роботу та уважність до їхнього з Павлюком особливого моменту.
Slavia також показала фото з пологового будинку і з виписки. У коментарях новоспеченим батькам і маленькому українцю бажають усіляких благ - здоров'я, благополуччя і мирного неба.
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Раніше Главред розповідав, то Леся Нікітюк вперше стала мамою. Ведуча, яка протягом усієї вагітності приховувала свій стан, показала немовля і розкрила його стать.
Також популярний український ведучий Костянтин Грубич повідомив, що його син вступив до лав ЗСУ. Схвильований батько поділився своїми емоціями, пов'язаними з цією подією.
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Хто така Slavia?
Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.
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