Дженніфер Лопес поскаржилася, що чоловіки її не кохали - у відповідь її звинуватили в невірності

Дженніфер Лопес особисте життя - Охані Ноа розкрив свою правду / колаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Що розповіла Дженніфер Лопес про своїх колишніх партнерів

Чому це обурило її першого чоловіка

Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес була одружена чотири рази. Її останній шлюб, з актором Беном Аффлеком, тривав лише два роки, і завершився 2024 року.

Зараз зірка каже, що вже пережила розрив, і стала більше розуміти себе. Самоаналіз також привів її до висновку, що проблемою у всіх її стосунках була не вона, а той факт, що ніхто з її обранців не кохав її по-справжньому. Про це Джей Ло розповіла в недавньому інтерв'ю Говарду Стерну.

"Я зрозуміла - не те, що мене неможливо покохати, просто вони не здатні на це. У них цього просто немає", - заявила співачка.

Категоричне висловлювання Дженніфер зачепило її першого чоловіка - актора і тренера Охані Ноа, шлюб з яким тривав лише рік (1997-1998). У своєму блозі в Instagram він опублікував пост, у якому вимагає від Лопес припинити принижувати своїх колишніх партнерів і грати роль жертви.

"Перестань принижувати нас. Перестань принижувати мене своєю карткою жертви. Проблема не в нас. Проблема - це ти. Ти та людина, яка не може перестати дивитися по сторонах. Тебе кохали кілька разів. Ти була заміжня 4 рази. І між шлюбами мала незліченну кількість стосунків. У тебе були гарні стосунки. Зі мною, наприклад. Хоч раз скажи правду. Нехай люди дізнаються, що проблема в тобі. Тобі має бути соромно за себе", - написав Ноа. Також він додав, що під час їхнього сімейного життя Джей Ло не була йому вірна, і завжди ставила на перше місце кар'єру. Охані нібито прощав це, бо справді кохав артистку.

