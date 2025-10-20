Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Дженніфер Лопес поскаржилася, що чоловіки її не кохали - у відповідь її звинуватили в невірності

Анна Підгорна
20 жовтня 2025, 01:30
15
Колишній чоловік Джей Ло закликав її перестати грати жертву.
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес особисте життя - Охані Ноа розкрив свою правду / колаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Читайте більше:

  • Що розповіла Дженніфер Лопес про своїх колишніх партнерів
  • Чому це обурило її першого чоловіка

Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес була одружена чотири рази. Її останній шлюб, з актором Беном Аффлеком, тривав лише два роки, і завершився 2024 року.

Зараз зірка каже, що вже пережила розрив, і стала більше розуміти себе. Самоаналіз також привів її до висновку, що проблемою у всіх її стосунках була не вона, а той факт, що ніхто з її обранців не кохав її по-справжньому. Про це Джей Ло розповіла в недавньому інтерв'ю Говарду Стерну.

відео дня

"Я зрозуміла - не те, що мене неможливо покохати, просто вони не здатні на це. У них цього просто немає", - заявила співачка.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес особисте життя - Охані Ноа розкрив свою правду / фото: instagram.com/jlo

Категоричне висловлювання Дженніфер зачепило її першого чоловіка - актора і тренера Охані Ноа, шлюб з яким тривав лише рік (1997-1998). У своєму блозі в Instagram він опублікував пост, у якому вимагає від Лопес припинити принижувати своїх колишніх партнерів і грати роль жертви.

"Перестань принижувати нас. Перестань принижувати мене своєю карткою жертви. Проблема не в нас. Проблема - це ти. Ти та людина, яка не може перестати дивитися по сторонах. Тебе кохали кілька разів. Ти була заміжня 4 рази. І між шлюбами мала незліченну кількість стосунків. У тебе були гарні стосунки. Зі мною, наприклад. Хоч раз скажи правду. Нехай люди дізнаються, що проблема в тобі. Тобі має бути соромно за себе", - написав Ноа. Також він додав, що під час їхнього сімейного життя Джей Ло не була йому вірна, і завжди ставила на перше місце кар'єру. Охані нібито прощав це, бо справді кохав артистку.

Отані Ноа про Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес особисте життя - Охані Ноа розкрив свою правду / фото: instagram.com/ojaninoa1
Отані Ноа про Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес особисте життя - Охані Ноа розкрив свою правду / фото: instagram.com/ojaninoa1
Отані Ноа про Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес особисте життя - Охані Ноа розкрив свою правду / фото: instagram.com/ojaninoa1
Отані Ноа про Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес особисте життя - Охані Ноа розкрив свою правду / фото: instagram.com/ojaninoa1

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 79-річна Шер переживає кризу з молодшим на 40 років бойфрендом. Їхні стосунки тривають уже три роки, що не дуже тішить близьке оточення співачки.

Також у ЗМІ 35-річну зірку "Гаррі Поттера", британську акторку й активістку Емму Вотсон, запідозрили в заручинах після її виходу у світ з каблучкою на безіменному пальці.

Читайте також:

Про персону: Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Дженніфер Лопес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

00:34Фронт
"Постійно лаявся" і не дивився на карту: FT розкрив, що вимагав Трамп від Зеленського

"Постійно лаявся" і не дивився на карту: FT розкрив, що вимагав Трамп від Зеленського

22:47Світ
Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

21:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Останні новини

04:00

Забарний потрапив під критику: чому експерт жорстко розкритикував захисника

03:24

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

02:30

Прорив у медицині: простий аналіз крові виявляє десятки видів небезпечних хвороб

02:26

У повному складі: який зараз вигляд мають діти Іглесіаса та Курнікової

01:30

Дженніфер Лопес поскаржилася, що чоловіки її не кохали - у відповідь її звинуватили в невірності

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
00:34

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

00:19

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

19 жовтня, неділя
22:59

Сергій Притула вивів сім'ю у світ: син - копія, принцеси та чарівна дружина

22:47

"Постійно лаявся" і не дивився на карту: FT розкрив, що вимагав Трамп від Зеленського

Реклама
22:35

Як українською сказати "капюшон" - правильний варіант чули одиниціВідео

21:36

Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

21:32

Не можна позичати і не тільки: що приховують давні забобони та прикмети про яйця

20:48

Майже 200 людей під землею: РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині

20:17

Український бітмейкер в Канаді підірвав TikTok: його музика набрала 400 мільйонів прослуховувань

20:03

Відключення світла в Україні: Укренерго розкрило, де завтра не буде електрики

20:02

Цінний продукт в Україні зникає з полиць - дефіцит провокує ріст цін

19:55

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті - це політичне жахіття для ЄвропиПогляд

19:53

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни

19:43

Сніг увірветься майже у всі області: синоптики дали неочікуваний прогноз

19:19

Не просто "три ромби": що насправді криється за філософією логотипа Mitsubishi

Реклама
18:47

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

18:41

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня

18:09

Динамо має серйозні кадрові втрати: хто не вийде на поле проти Самсунспора

18:07

Після оголошення про роман: Lida Lee похвалилася ніжними поцілунками

17:40

"Він щось візьме": Трамп зробив гучну заяву про території України за підсумками війниВідео

17:25

Виноградар розкрив "козирну карту": як підготувати виноград до зими без помилокВідео

17:01

Зеленський зробив заяву про зустріч віч-на-віч з Путіним і назвав його страх

16:43

Українцям доведеться платити за перебування в США - що відомо про нові правила

16:24

FPV-дрони РФ готують несподівані удари: які три міста під особливою загрозою

16:17

Чому Путін не піде на закінчення війни - FT назвали справжню ціль Кремля в Україні

16:14

Українцям завищували тарифи на комуналку на мільйони: кому повернуть кошти

15:42

Важкі дні вже позаду для цих знаків зодіаку: хто знайде щастя

15:33

У Парижі за сім хвилин пограбували Лувр: викрадено "безцінні коштовності"

15:27

Після підписання "мирної угоди" Трампа: війна в Ізраїлі знову відновилась

15:15

Секрет гарячих батарей: усе вирішує одна проста процедура з радіаторамиВідео

14:42

Ці дні - найхолодніші: синоптик назвала дату, коли чекати потепління

14:41

Чому найкоротший місяць в історії тривав 21 день і до чого тут Різдво - поясненняВідео

14:21

Чикатило обдурили: останні благання маніяка перед стратою і таємниця його могили

14:04

Любовний гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня

14:02

Горда мама: Леся Нікітюк уперше показала личко крихітки-сина

Реклама
13:59

Україна завдала масованого удару по Росії, є "прильоти": в Генштабі розкрили деталі

13:23

Під час зустрічі Трампа і Зеленського прозвучав тривожний сигнал щодо війниВідео

12:51

"Дуже нескоро": з'явився тривожний сценарій припинення війни в УкраїніВідео

12:44

"Королівський шлейф": жінка взяла з притулку крихітне кошеня - що з нього виросло

12:43

Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла РосіяВідео

12:00

"Ситуація для Росії вже критична": названо вирішальний рік для правління ПутінаВідео

11:51

Китайський гороскоп на завтра 20 жовтня: Драконам - стрес, Півням - підозри

11:51

Дрони-перехоплювачі ЗСУ змінюють правила війни: у Business Insider розкрили деталі

11:37

Зустріч Трампа і Зеленського "дала добро" Путіну на продовження війни - Forbes

10:50

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Прості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти