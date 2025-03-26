"Правда більш банальна": Аффлек вперше прямо висловився про розлучення з Лопес

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес "протрималися" у шлюбі менше двох років.

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Бен Аффлек прокоментував розлучення з Дженніфер Лопес - деталі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Аффлек і Лопес двічі намагалися створити сім'ю

Обидві спроби закінчилися крахом

Бен Аффлек вперше за рік з моменту розставання з Джей Ло обговорив це

Влітку 2002 року Бен Аффлек і Дженніфер Лопес закрутили бурхливий роман, і вже в листопаді оголосили про заручини. Трохи менше року у пари зайняла підготовка до весілля, якому, втім, не судилося збутися - 13 вересня 2003 року, за день до церемонії, Бенніфер оголосили про розставання. Причиною, за чутками, стали проблеми Аффлека з алкоголем.

Проте шанувальники пари були переконані, що артистам просто судилося бути разом. І якоюсь мірою мали рацію: навесні 2021 року з'явилися перші чутки про возз'єднання Бена і Джей Ло. Як і вперше, їхні стосунки розвивалися дуже швидко, що призвело до весілля в липні 2022 року.

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На жаль, всупереч сильним почуттям, сімейна ідилія тривала недовго. Навесні 2024 року почали з'являтися перші чутки про те, що Аффлек і Лопес розлучаються, а в серпні Дженніфер подала заяву про розлучення. Вона набула чинності в січні 2025 року.

Дженніфер Лопес вперше заговорила відкрито про розлучення з Беном Аффлеком ще восени 2024 року - нічого дивного, адже їхнім двом романам і короткому шлюбу енергійна артистка встигла присвятити фільм, альбом, охоче обговорювала їх у пресі. Аффлек у цьому плані більш закритий, і розставання з коханою наважився обговорити лише зараз.

Бен Аффлек прокоментував розлучення з Дженніфер Лопес - деталі / ua.depositphotos.com

В інтерв'ю для журналу GQ актор зізнався, що зберігає шанобливі стосунки з колишньою дружиною. "Я не відчуваю нічого, крім поваги. Напевно, є така тенденція - дивитися на розставання і намагатися виявити першопричини або щось на кшталт цього. Але, чесно кажучи, як я вже сказав, правда більш банальна, ніж, можливо, люди могли б повірити або зацікавитися. Так, тут немає ні скандалу, ні мильної опери, ні інтриги. Правда в тому, що коли ви говорите з кимось: "Агов, що трапилося?" Немає жодного: "Ось що трапилося". Це просто історія про людей, які намагаються розібратися у своєму житті та стосунках так, як ми всі зазвичай робимо", - розповів Бен Аффлек.

Бен Аффлек прокоментував розлучення з Дженніфер Лопес - деталі / ua.depositphotos.com

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Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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