Викопував себе з ями: Барак Обама розповів про шлюб із Мішель

Олена Кюпелі
25 вересня 2025, 22:50
Барак Обама зізнався в проблемах у попередньому шлюбі з Мішель, викликавши здивування
Барак Обама, Мішель Обама
Барак Обама, Мішель Обама / колаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Коротко:

  • Про що розповів Барак Обама
  • Про яку яму йдеться

Барак Обама зізнався, що після відходу з Білого дому "викопував" себе з ями зі своєю дружиною Мішель Обамою.

"Я викопував себе з ями, в якій опинився з Мішель", - сказав колишній президент США історику Девіду Олусозі та глядачам на арені O2 в Лондоні. Його цитує Page Six.

"Тепер я майже на рівні", - пожартував він.

У квітні 64-річний Барак докладно розповів про те, як йому довелося розв'язувати проблеми в шлюбі з 61-річною Мішель після того, як два терміни правління політика поспіль з 2009 по 2017 рік негативно позначилися на їхніх стосунках.

Барак Обама
Барак Обама поділився особистим / фото: скріншот із відео

"У мене був глибокий дефіцит спілкування з дружиною", - сказав він тоді в розмові з президентом коледжу Гамільтон Стівеном Теппером.

"Тому я намагаюся вибратися з цієї ями, час від часу займаючись чимось цікавим", - додав Барак.

А в травні 2023 року оповідач "Наших океанів" сказав, що, перебуваючи за межами Білого дому, він зміг "провести з нею трохи більше часу".

    Про персону: Мішель Обама

    Мішель Обама - американський адвокат, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження.

