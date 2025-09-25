Викопував себе з ями: Барак Обама розповів про шлюб із Мішель

Коротко:
- Про що розповів Барак Обама
- Про яку яму йдеться
Барак Обама зізнався, що після відходу з Білого дому "викопував" себе з ями зі своєю дружиною Мішель Обамою.
"Я викопував себе з ями, в якій опинився з Мішель", - сказав колишній президент США історику Девіду Олусозі та глядачам на арені O2 в Лондоні. Його цитує Page Six.
"Тепер я майже на рівні", - пожартував він.
У квітні 64-річний Барак докладно розповів про те, як йому довелося розв'язувати проблеми в шлюбі з 61-річною Мішель після того, як два терміни правління політика поспіль з 2009 по 2017 рік негативно позначилися на їхніх стосунках.
"У мене був глибокий дефіцит спілкування з дружиною", - сказав він тоді в розмові з президентом коледжу Гамільтон Стівеном Теппером.
"Тому я намагаюся вибратися з цієї ями, час від часу займаючись чимось цікавим", - додав Барак.
А в травні 2023 року оповідач "Наших океанів" сказав, що, перебуваючи за межами Білого дому, він зміг "провести з нею трохи більше часу".
