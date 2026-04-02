Дочка Оксани Марченко та Медведчука володіє царським маєтком в РФ: знайдено фото

Родина Медведчука мешкає в терористичній РФ і володіє елітною нерухомістю.

Як виглядає маєток Медведчука

Що відомо про його дочку

Журналісти проекту "Слідство.Info" повідомили, що мають інформацію про елітну нерухомість у терористичній Росії зрадника України та втікача — Віктора Медведчука та його сім'ї.

Гігантський маєток, за даними ЗМІ, розташований у престижному селищі "Жуковка-21" на Рубльовці, яким через мережу компаній керує 21-річна дочка політика Дар’я Марченко.

Журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" та KibOrg з'ясували, що маєток записано на російську фірму "Алміріда Інвестментс". З лютого 2026 року її власником є АТ "Ренесанс", що належить дружині Медведчука Оксані Марченко. Генеральним директором компанії-власниці палацу призначено Дар'ю Марченко, яку називають хрещеною дочкою терориста Путіна.

Будинок розташований за 9 кілометрів від столиці РФ, у "Жуковці-21 століття" (це елітне поселення — частина Рубльовки, розташоване вздовж Рублево-Успенського шосе в Московській області).

Зараз цей будинок здається в оренду за неймовірні 120 000 доларів на місяць.

На першому поверсі є 2 гардеробні, камінна зала, їдальня та кухня, гостьова спальня, кінозал, СПА-зона, басейн, кімната відпочинку, сауна, хамам, душ, купіль, тренажерний зал, кімната для персоналу та пральня. На другому — три спальні з санвузлами, кабінет, бібліотека, вітальня, сауна, душ, кімната, бар, дві гардеробні, два санвузли, дві спальні, вітальня з каміном, п'ять гардеробних і дві ванні кімнати. Зазначається, що в будинку є ліфт, прихована система відеоспостереження. На території — гараж на п'ять автомобілів і паркінг ще для п'яти авто.

Крім того, на величезній території особняка виконано ландшафтний дизайн "в англійському стилі".

Ресурс "Яндекс.Нерухомість" у березні 2025 року зазначав, що цей маєток є найдорожчим серед тих, що пропонуються в оренду в Московській області.

Що відомо про дочку Медведчука і Марченко

Дар'я Марченко народилася 20 травня 2004 року. У жовтні 2025 року вона отримала російський паспорт у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Москві. У документі вказано прізвище не батька, а матері: Марченко.

Вона здобувала освіту в Національному дослідницькому університеті "Вища школа економіки" в Москві. Дівчина нібито хотіла навчатися в Женеві, проте в останній момент їй анулювали візу і вона не змогла виїхати на навчання.

Раніше Главред повідомляв, що нова R&B-композиція української співачки MamaRika під назвою "Полюбила" підкорила слухачів і за п'ять днів очолила YouTube Charts в Україні.

Раніше також відома українська блогерка Даша Євтух, яка стала популярною в мережі завдяки нестандартним розпакуванням і участі в кулінарному проєкті "МайстерШеф", записала сторіз про те, що росіяни зробили з її новим будинком.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Оксана Марченко Оксана Марченко — колишня українська телеведуча, дружина проросійського олігарха Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна.

19 лютого 2021 року РНБО України ввів санкції щодо Марченко за фінансування тероризму, збройної та інформаційної агресії Росії щодо України. Фігурантка бази "Миротворець". У квітні 2023 року Марченко було оголошено в розшук як особу, яка переховувалася від досудового розслідування з 24 березня 2023 року.

