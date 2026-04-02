Дочка Оксани Марченко та Медведчука володіє царським маєтком в РФ: знайдено фото

Олена Кюпелі
2 квітня 2026, 10:48
Родина Медведчука мешкає в терористичній РФ і володіє елітною нерухомістю.
Дочка Медведчука та Марченка володіє елітною нерухомістю в РФ / Колаж Главред, фото Слідство.Інфо

  • Як виглядає маєток Медведчука
  • Що відомо про його дочку

Журналісти проекту "Слідство.Info" повідомили, що мають інформацію про елітну нерухомість у терористичній Росії зрадника України та втікача — Віктора Медведчука та його сім'ї.

Гігантський маєток, за даними ЗМІ, розташований у престижному селищі "Жуковка-21" на Рубльовці, яким через мережу компаній керує 21-річна дочка політика Дар’я Марченко.

Дар’я Марченко — не надто успішна студентка
Журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" та KibOrg з'ясували, що маєток записано на російську фірму "Алміріда Інвестментс". З лютого 2026 року її власником є АТ "Ренесанс", що належить дружині Медведчука Оксані Марченко. Генеральним директором компанії-власниці палацу призначено Дар'ю Марченко, яку називають хрещеною дочкою терориста Путіна.

  Маєток родини Віктора Медведчука в Підмосков'ї
    Маєток родини Віктора Медведчука в Підмосков'ї Яндекс.Недвижимость
Будинок розташований за 9 кілометрів від столиці РФ, у "Жуковці-21 століття" (це елітне поселення — частина Рубльовки, розташоване вздовж Рублево-Успенського шосе в Московській області).

Зараз цей будинок здається в оренду за неймовірні 120 000 доларів на місяць.

На першому поверсі є 2 гардеробні, камінна зала, їдальня та кухня, гостьова спальня, кінозал, СПА-зона, басейн, кімната відпочинку, сауна, хамам, душ, купіль, тренажерний зал, кімната для персоналу та пральня. На другому — три спальні з санвузлами, кабінет, бібліотека, вітальня, сауна, душ, кімната, бар, дві гардеробні, два санвузли, дві спальні, вітальня з каміном, п'ять гардеробних і дві ванні кімнати. Зазначається, що в будинку є ліфт, прихована система відеоспостереження. На території — гараж на п'ять автомобілів і паркінг ще для п'яти авто.

Крім того, на величезній території особняка виконано ландшафтний дизайн "в англійському стилі".

Ресурс "Яндекс.Нерухомість" у березні 2025 року зазначав, що цей маєток є найдорожчим серед тих, що пропонуються в оренду в Московській області.

Що відомо про дочку Медведчука і Марченко

Дар'я Марченко народилася 20 травня 2004 року. У жовтні 2025 року вона отримала російський паспорт у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Москві. У документі вказано прізвище не батька, а матері: Марченко.

Вона здобувала освіту в Національному дослідницькому університеті "Вища школа економіки" в Москві. Дівчина нібито хотіла навчатися в Женеві, проте в останній момент їй анулювали візу і вона не змогла виїхати на навчання.

Раніше Главред повідомляв, що нова R&B-композиція української співачки MamaRika під назвою "Полюбила" підкорила слухачів і за п'ять днів очолила YouTube Charts в Україні.

Раніше також відома українська блогерка Даша Євтух, яка стала популярною в мережі завдяки нестандартним розпакуванням і участі в кулінарному проєкті "МайстерШеф", записала сторіз про те, що росіяни зробили з її новим будинком.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Оксана Марченко

Оксана Марченко — колишня українська телеведуча, дружина проросійського олігарха Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна.


19 лютого 2021 року РНБО України ввів санкції щодо Марченко за фінансування тероризму, збройної та інформаційної агресії Росії щодо України. Фігурантка бази "Миротворець". У квітні 2023 року Марченко було оголошено в розшук як особу, яка переховувалася від досудового розслідування з 24 березня 2023 року.

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Життя перевернеться з ніг на голову: яким знакам зодіаку випаде особливий шанс

Життя перевернеться з ніг на голову: яким знакам зодіаку випаде особливий шанс

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Останні новини

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

Реклама
23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

Реклама
18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Реклама
12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

09:08

НАТО чекають кардинальні зміни, що робити Україні: прогноз ФесенкаПогляд

