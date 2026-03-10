Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Підняв півсвіту": MamaRika вирвалася з Дубая і возз'єдналася з чоловіком

Христина Трохимчук
10 березня 2026, 11:32
Співачка змогла евакуюватися з Дубая.
MamaRika - евакуація з Дубая
MamaRika - евакуація з Дубая / колаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Ви дізнаєтеся:

  • MamaRika повернулася в Україну
  • Як пройшла зустріч співачки з родиною

Українська співачка MamaRika, яка через події на Близькому Сході була заблокована в Дубаї, нарешті змогла повернутися з сином в Україну. Кадри зворушливої зустрічі з родиною артистка розмістила в Instagram.

MamaRika розповіла, що останні кілька тижнів стали для неї справжнім випробуванням. Відпустка, яка перетворилася на стрес через ситуацію в світі, а також хвороба дитини на додачу нарешті закінчилися.

відео дня
MamaRika повернулася в Україну
MamaRika повернулася в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

"Мабуть, все це не просто так, і Всесвіт випробовував мене на міцність, тому що так потрібно для мого зростання, для того, що чекає далі. Але після такого трешу я офіційно безстрашна і безсмертна", — висловилася співачка.

Щоб вивезти сина з Дубая, артистці довелося подорожувати світом. Вони були в дорозі три дні і добиралися в Україну через Єгипет і Молдову. Як зазначила MamaRika, її чоловік Сергій Середа підняв усі можливі зв'язки, щоб повернути рідних додому. По поверненні він зустрів зіркову дружину з великим букетом троянд. Артистка показала сімейні обійми і порадувала шанувальників возз'єднанням сім'ї.

MamaRika з сином в аеропорту
MamaRika з сином в аеропорту / фото: instagram.com, MamaRika

"Дякую всім, хто хвилювався, дякую моєму чоловікові, який підняв півсвіту, щоб повернути нас з сином. Рівень кортизолу падає, я вперше видихнула, виплакалася, йдемо далі", — написала MamaRika.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Катерина Репяхова дала різку відсіч хейтерам в Instagram, ставши на захист свого шлюбу з Віктором Павликом. Блогерка публічно відповіла недоброзичливцям, які досі обговорюють минулі стосунки артиста і критикують пару.

Також модні експерименти 14-річної дочки Ані Лорак спровокували хвилю критики в мережі через занадто дорослий образ дівчинки. Софію буквально завалили коментарями про те, що агресивний макіяж і накладні вії "постарили" її на кілька років.

Вас може зацікавити:

Про особу: MamaRika

Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. У тому числі для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь у понад 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

MamaRika новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи злетять ціни на бензин до 100-150 грн за літр: нардеп зробив заяву

Чи злетять ціни на бензин до 100-150 грн за літр: нардеп зробив заяву

12:43Україна
Німеччина зібрала для України партію ракет для систем Patriot – Spiegel

Німеччина зібрала для України партію ракет для систем Patriot – Spiegel

11:44Україна
"Ворог цього не очікує": ЗСУ готуються до контрнаступу

"Ворог цього не очікує": ЗСУ готуються до контрнаступу

11:30Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСР

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСР

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

Карта Deep State онлайн за 10 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

13:31

ЗСУ звільнили майже всю область: генерал розкрив деталі контрнаступу

13:28

Як вразити всіх гостей: рецепт божественної сирної паски

13:11

Окупанти намагаються захопити прикордонні села в двох областях - що задумав ворог

12:44

Як виглядають губи за 29 млн гривень: модель перестали впізнавати рідні

12:43

Чи злетять ціни на бензин до 100-150 грн за літр: нардеп зробив заяву

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
12:32

Антициклон приніс справжню весну на Житомирщину: коли очікується найтепліший день тижня

12:22

Що не можна викидати з хати 11 березня: яке церковне свято

12:16

Ольга Сумська застала чоловіка з молодою акторкою - скандал потрапив на відео

12:16

"Наплакалася в лікарні": дочка Юлії Верби серйозно постраждала

Реклама
12:16

Як правильно обрізати троянди після зими: секрет пишного цвітінняВідео

12:11

Про оверсайз можна забути: що змінить моду у 2026 році

11:44

Німеччина зібрала для України партію ракет для систем Patriot – Spiegel

11:42

Післявоєнні вибори без онлайн-голосування: у ЦВК почули позицію українців за кордоном

11:32

"Підняв півсвіту": MamaRika вирвалася з Дубая і возз'єдналася з чоловікомВідео

11:30

"Ворог цього не очікує": ЗСУ готуються до контрнаступу

11:30

Монета лежала в бабусиному сейфі роками: її вартість вразила родину

11:28

Які кольори роблять спальню похмурою та незатишною: антирейтинг дизайнерів

11:25

Путін зірвав джекпот на війні в Ірані: дипломат назвав фактор, який усе зіпсуєВідео

10:44

Чоловік перевірив камеру відеоспостереження і не повірив своїм очам – що він побачив

10:40

Китайський гороскоп на завтра, 11 березня: Собакам - біль, Коням - ризик

Реклама
10:21

Катерина Репяхова раптово висловилася про дружин Віктора Павліка - деталі

10:05

Знак влади й містики: що насправді означає український тризуб

10:04

Удача на порозі: 3 знакам китайського зодіаку нечувано пощастить до кінця березня

09:38

"Це все брехня": дівчина вбитого Комарова отримала від нього подарунок

09:30

Кремль змушений відмовитися від весняно-літнього наступу – ISW

09:29

Трамп натякнув на зміну влади в Ірані та допустив вбивство Хаменеї-молодшого

09:15

Весняне рівнодення 2026 вже близько: коли настане особливий момент

08:47

Чому швидкий мир в Ірані може стати стратегічною пасткою: Яковина пояснивПогляд

08:26

Радники Трампа просять його знайти спосіб вийти з війни з Іраном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Путін хоче бути "корисним": Трамп розкрив деталі бесіди з главою КремляВідео

07:39

Росія завдала удару по Дніпру: постраждали 10 осіб, пошкоджено будинки та банкФото

07:01

У Харкові після удару "шахедів" постраждали чотири людини, серед них - дитинаФото

06:00

Стане королевою столу: рецепт домашньої рубленої ковбаси на Великдень 2026Відео

05:45

Гороскоп на завтра 11 березня: Водоліям - плутанина, Левам - радість

05:14

"Російський шик": дочка Ані Лорак вразила мережу довгими "кігтями"

04:41

Таке вже майже ніхто не їсть: які відверто дивні страви любили в СРСР

04:00

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

03:42

"Реальність інша": чи можуть ціни на нафту "злетіти в космос" через війну в Ірані

03:17

Для чого в СРСР господарське мило заморожували: про цей лайфхак знають одиниці

Реклама
03:02

Навіщо на холодильниках у СРСР ставили замки - несподівана причина

02:58

Новий монарх вже через рік: принц Вільям готується прийняти корону

02:30

Природжені коміки за гороскопом: хто вміє розсмішити всіх навколо

02:17

"Найкрасивіша дівчинка в світі" виходить заміж - подробиці

02:05

Антарктична загадка розкрита: таємнича істота століттями ховалася в льодах

01:54

Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

01:46

Ольга Сумська побила Віталія Козловського на очах у чоловіка

01:24

"До останнього не розуміла": відома акторка дізналася про вагітність випадково

01:09

Найменший острів світу та його український "двійник": де вони знаходяться

00:49

"Збереження шлюбу неможливе": відомий співак розлучився з дружиною

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти