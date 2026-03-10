"Підняв півсвіту": MamaRika вирвалася з Дубая і возз'єдналася з чоловіком

Співачка змогла евакуюватися з Дубая.

MamaRika - евакуація з Дубая / колаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

MamaRika повернулася в Україну

Як пройшла зустріч співачки з родиною

Українська співачка MamaRika, яка через події на Близькому Сході була заблокована в Дубаї, нарешті змогла повернутися з сином в Україну. Кадри зворушливої зустрічі з родиною артистка розмістила в Instagram.

MamaRika розповіла, що останні кілька тижнів стали для неї справжнім випробуванням. Відпустка, яка перетворилася на стрес через ситуацію в світі, а також хвороба дитини на додачу нарешті закінчилися.

MamaRika повернулася в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

"Мабуть, все це не просто так, і Всесвіт випробовував мене на міцність, тому що так потрібно для мого зростання, для того, що чекає далі. Але після такого трешу я офіційно безстрашна і безсмертна", — висловилася співачка.

Щоб вивезти сина з Дубая, артистці довелося подорожувати світом. Вони були в дорозі три дні і добиралися в Україну через Єгипет і Молдову. Як зазначила MamaRika, її чоловік Сергій Середа підняв усі можливі зв'язки, щоб повернути рідних додому. По поверненні він зустрів зіркову дружину з великим букетом троянд. Артистка показала сімейні обійми і порадувала шанувальників возз'єднанням сім'ї.

MamaRika з сином в аеропорту / фото: instagram.com, MamaRika

"Дякую всім, хто хвилювався, дякую моєму чоловікові, який підняв півсвіту, щоб повернути нас з сином. Рівень кортизолу падає, я вперше видихнула, виплакалася, йдемо далі", — написала MamaRika.

Про особу: MamaRika Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. У тому числі для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь у понад 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

