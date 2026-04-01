"Біль — не передати словами": Даша Євтух показала руїни будинку після атаки РФ

Даша Євтух зняла важке відео про те, як Росія відібрала у її родини будинок.

У Даші Євтух зруйновано будинок

Відома українська блогерка Даша Євтух, яка стала популярною в мережі завдяки нестандартним розпакуванням і участі в кулінарному проєкті "МайстерШеф", записала сторіз про те, що росіяни зробили з її новим будинком.

Своїми сторісами популярна блогерка поділилася на сторінці в Instagram. Вона зворушливо і тепло описала те, як вони з чоловіком Олександром Глазовим робили ремонт і планували нове життя в новому будинку.

"Сьогодні російська ракета влучила в наш будинок, і я досі не вірю, що це реальність. Ще вчора там було наше життя, наш дім. Місце, де ми прокидалися, сміялися, планували майбутнє. Ми тільки почали облаштовуватися, робили ремонт, купували нові шафи, меблі. Вкладали душу в кожну деталь", — пише вона.

За словами Даші Євтух, вони хотіли просто жити, як усі, а сьогодні "половини будинку просто немає". "Немає даху, вибиті вікна, а поруч рознесені сараї та інші споруди. І найболючіше — це не стіни, а відчуття, що за одну секунду забрали щось дуже рідне, тепле, наше", — каже вона.

Даша Євтух записала важке відео про свій будинок:

Блогерка додає, що з її родиною все добре, але є постраждалі. "З нами все добре, але є постраждалі. Росія знову прийшла до нас, не з добром. А з руйнуваннями. Все, що нам залишається — триматися. Навіть коли вони знищують дім, вони не можуть знищити нас", — пише Даша.

Її чоловік також показав у сторіз, як зараз виглядає будинок.

Там, де був коридор, немає стін і видно лише руїни.

"Ось тут були теплі підлоги", - каже за кадром чоловік блогерки.

Раніше Главред повідомляв, що нова R&B-композиція української співачки MamaRika під назвою "Полюбила" підкорила слухачів і за п'ять днів очолила YouTube Charts в Україні.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Даша Євтух Даша Євтух — учасниця 11 сезону "МайстерШеф" і зірка TikTok. Вона живе в селі та ділиться з глядачами моментами свого життя через кумедні та щирі відео. Вона одружена з учасником "МайстерШеф" і виховує доньку Феміду.

