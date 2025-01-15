"Захищає злодіїв і злочинців": Марченко закликав скасувати банківську таємницю

Сергій Марченко висловив переконання, що банківську таємницю для податківців скасують у рамках євроінтеграції.

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Марченко закликав скасувати банківську таємницю / колаж: Главред, фото: dpchas.com.ua, facebook.com/sergey.marchenko

Що сказав Марченко:

Податкова служба повинна отримати доступ до фінданих українців

Перешкодою на цьому шляху може стати недовіра українців до держінститутів

Державна податкова служба має отримати доступ до фінансових даних українців, які сьогодні є банківською таємницею. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "УТ-2".

"Однозначно", - відповів міністр на запитання ведучої щодо того, чи повинні податківці отримувати доступ до банківської таємниці.

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"І ми не повинні боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", - заявив Марченко.

Він висловив переконання, що банківську таємницю для податківців скасують у рамках євроінтеграції.

Марченко вважає, що перешкодою на цьому шляху може стати недовіра українців до державних інститутів. При цьому сам міністр фінансів не знає, як буде використовуватися інформація.

Марченко додав, що співробітники податкової працюватимуть не з фінансовими даними конкретної особи, а аналізуватимуть масиви даних. Міністр фінансів пояснив: "Не буде податківець конкретний знати, хто це. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками".

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Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про суттєве підвищення податків для населення та бізнесу. Основними змінами є підвищення військового збору до 5% для громадян, 10% від мінімальної зарплати для ФОПів I, II, IV груп, 1% від доходу для ФОПів III групи. Встановлення податку на надприбуток банків до 50%, а податку на прибуток фінансових компаній - 25%.

Також 4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9319, який переносить підвищення податків для ФОП і юросіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. За рішення проголосували 268 депутатів.

Як повідомляв Главред, 25 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

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Що таке банківська таємниця Під терміном "банківська таємниця" розуміють інформацію, яка стосується фінансового стану клієнта. У деяких державах під цим терміном мається на увазі те, що банки не мають права надавати владі інформацію про особисті рахунки своїх клієнтів.

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