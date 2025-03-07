Силіконова паломниця: несхожа на себе Оксана Марченко ходить храмами

Коротко:
- Який вигляд має зараз Оксана Марченко
- Що вона робить
Зрадниця України Оксана Марченко, яка раніше була однією з топових ведучих в Україні, вдарилася різко в релігію після зради і втечі з України, а тепер ходить монастирями і говорить про вічні цінності.
Дружина злочинця Медведчука, яка тепер кличе себе "паломницею", з'являється у власних відео зовсім не схожою на себе. У неї явно зроблені губи, вилиці і вона взагалі тепер інша людина.
На деяких фото також видно шрами від кругової підтяжки обличчя. Тим часом, "паломниці" Марченко не допомагають численні операції. У неї сильно видно зморшки "гусячі лапки" біля очей, а також в'ялу шию та обвислі "бульдожі" щоки.
Марченко, як передова колгоспниця, навіть пиляє дрова під час зйомок.
До речі, Марченко також їздить по Криму і знімає там також релігійно-пропагандистські ролики. Вона розповідає, як "тепер в окупованому РФ Криму стало спокійно".
Марченко носить косинки і довге вбрання, квітчасті сукні, намагаючись бути "ближче до народу". Зі своєю посмішкою "джокера" вона робить натхненне обличчя, вислуховуючи людей зі своїх програм.
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Зазначимо, дружина зрадника Медведчука Оксана Марченко вирішила змінити імідж. Після численних пластичних операцій і косметичних процедур вона абсолютно втратила схожість зі своєю колишньою зовнішністю часів її зйомок у "Х-факторі". На свіжому фото кума Путіна показала себе зі стриманим макіяжем і новим кольором волосся.
А також Андрій Хливнюк згадав про свою роботу зі скандальною телеведучою, запроданкою Оксаною Марченко. У далекому 2015 році Хливнюк був у журі талант-шоу Х-фактор, де Марченко була ведучою. За словами Хливнюка, вже тоді він намагався не спілкуватися з Марченко.
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Хто така Оксана Марченко?
Оксана Марченко - колишня українська телеведуча, дружина проросійського олігарха Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна.
19 лютого 2021 року РНБО України ввела санкції щодо Марченко за фінансування тероризму, збройної та інформаційної агресії Росії щодо України. Фігурантка бази "Миротворець". У квітні 2023 року Марченка було оголошено в розшук як особу, яка переховувалася від досудового розслідування з 24 березня 2023 року.
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