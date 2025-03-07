Силіконова паломниця: несхожа на себе Оксана Марченко ходить храмами

Якщо вам було цікаво, який вигляд має зараз Оксана Марченко, то ось і спойлер: погано.

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Путіністка Марченко та наслідки її операцій / Фото скріншот

Коротко:

Який вигляд має зараз Оксана Марченко

Що вона робить

Зрадниця України Оксана Марченко, яка раніше була однією з топових ведучих в Україні, вдарилася різко в релігію після зради і втечі з України, а тепер ходить монастирями і говорить про вічні цінності.

Дружина злочинця Медведчука, яка тепер кличе себе "паломницею", з'являється у власних відео зовсім не схожою на себе. У неї явно зроблені губи, вилиці і вона взагалі тепер інша людина.

відео дня

Путіністка Марченко має жахливий вигляд / Скриншот відео

Путіністка Марченко має жахливий вигляд / Скриншот відео

На деяких фото також видно шрами від кругової підтяжки обличчя. Тим часом, "паломниці" Марченко не допомагають численні операції. У неї сильно видно зморшки "гусячі лапки" біля очей, а також в'ялу шию та обвислі "бульдожі" щоки.

Путіністка Марченко має жахливий вигляд / Скриншот відео

Путіністка Марченко має жахливий вигляд / Скриншот відео

Марченко, як передова колгоспниця, навіть пиляє дрова під час зйомок.

Путіністка Марченко жахливо виглядає / Скриншот відео

До речі, Марченко також їздить по Криму і знімає там також релігійно-пропагандистські ролики. Вона розповідає, як "тепер в окупованому РФ Криму стало спокійно".

Путіністка Марченко має жахливий вигляд / Скриншот відео

Марченко носить косинки і довге вбрання, квітчасті сукні, намагаючись бути "ближче до народу". Зі своєю посмішкою "джокера" вона робить натхненне обличчя, вислуховуючи людей зі своїх програм.

Путіністка Марченко має жахливий вигляд / Скриншот відео

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, дружина зрадника Медведчука Оксана Марченко вирішила змінити імідж. Після численних пластичних операцій і косметичних процедур вона абсолютно втратила схожість зі своєю колишньою зовнішністю часів її зйомок у "Х-факторі". На свіжому фото кума Путіна показала себе зі стриманим макіяжем і новим кольором волосся.

А також Андрій Хливнюк згадав про свою роботу зі скандальною телеведучою, запроданкою Оксаною Марченко. У далекому 2015 році Хливнюк був у журі талант-шоу Х-фактор, де Марченко була ведучою. За словами Хливнюка, вже тоді він намагався не спілкуватися з Марченко.

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19 лютого 2021 року РНБО України ввела санкції щодо Марченко за фінансування тероризму, збройної та інформаційної агресії Росії щодо України. Фігурантка бази "Миротворець". У квітні 2023 року Марченка було оголошено в розшук як особу, яка переховувалася від досудового розслідування з 24 березня 2023 року.

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