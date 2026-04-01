"Трек засів в голові": стало відомо, хто очолив YouTube Charts в Україні

Нова R&B-композиція української співачки MamaRika під назвою "Полюбила" підкорила слухачів і за п'ять днів очолила YouTube Charts в Україні.
Композиція набрала понад 437 тисяч переглядів.
MamaRika не приховує емоцій і подякувала фанатам в Instagram.
"Я дуже щаслива, що пісня вийшла лише кілька днів тому, а ви вже співаєте її на концертах і активно слухаєте", — написала вона.
Слухачі також залишають коментарі:
- "Лайк, лайк і ще раз лайк";
- "Вау! Пожежа, як завжди";
- "Шикарний динамічний трек, який засів у голові";
- "Це кайф для вух".
Топ-5 кліпів YouTube Charts в Україні:
- MamaRika — "Полюбила"
- melos — "Ви, дівчата"
- Jerry Heil — "Привіт. Hello"
- 100лиця & MOTANA — "Молодість"
- BTS — "Body to Body"
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову буде покараний у терористичній Росії.
MamaRika з сином опинилася заблокованою в Дубаї через військові дії, які почалися на Близькому Сході.
Раніше також колишня українська блогерка Софія Стужук, яка виїхала з країни після початку повномасштабного вторгнення і підтримала зрадницю України Ані Лорак, згадала, що вона українка.
Про особу: MamaRika
Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка — українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. У тому числі для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь у понад 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".
