"Трек засів в голові": стало відомо, хто очолив YouTube Charts в Україні

Пісня "Полюбила" підкорила слухачів і за п’ять днів очолила YouTube Charts в Україні.

Композиція "Полюбила" набрала понад 437 тисяч переглядів

Нова R&B-композиція української співачки MamaRika під назвою "Полюбила" підкорила слухачів і за п'ять днів очолила YouTube Charts в Україні.

Композиція набрала понад 437 тисяч переглядів.

MamaRika не приховує емоцій і подякувала фанатам в Instagram.

"Я дуже щаслива, що пісня вийшла лише кілька днів тому, а ви вже співаєте її на концертах і активно слухаєте", — написала вона.

Слухачі також залишають коментарі:

"Лайк, лайк і ще раз лайк";

"Вау! Пожежа, як завжди";

"Шикарний динамічний трек, який засів у голові";

"Це кайф для вух".

Топ-5 кліпів YouTube Charts в Україні:

MamaRika — "Полюбила"

melos — "Ви, дівчата"

Jerry Heil — "Привіт. Hello"

100лиця & MOTANA — "Молодість"

BTS — "Body to Body"

Про особу: MamaRika Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка — українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. У тому числі для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь у понад 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

