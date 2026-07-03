Дочка Лорак виїхала з Росії: хто її забрав

Софія Налчаджіоглу з'явилася разом зі своїм біологічним батьком Муратом Налчаджіоглу.

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Софія Налчаджіоглу виїхала з РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/sonchik_sk

Коротко:

Куди поїхала дочка Лорак

З ким вона зараз

Дочка російської співачки Ані Лорак, яка ганебно мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в її рідну Україну, виїхала до свого турецького батька - Мурата Налчаджіоглу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Швидше за все, Софія Налчаджіоглу поїхала до свого батька на канікули. "Нарешті, кохання", - написав Мурат.

Він також опублікував фото зі своєю дочкою, з якою зустрівся в аеропорту.

Дочка Лорак виїхала з РФ / Фото Instagram/muratnalca

Зазначимо, що дочка Лорак раз на рік регулярно їздить до свого батька та його родичів.

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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