Україна розтрощила ретранслятори, склади РФ та станції управління БПЛА - Генштаб

Генштаб розкрив деталі масованого удару по Криму й Херсонщині.

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ЗСУ завдали потужного удару по об'єктах РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Коротко:

ЗСУ уразили військові об’єкти РФ у Криму та на Херсонщині

У Гвардійському знищено місце запуску ударних БпЛА

У Новофедорівці уражено станцію управління БпЛА "Оріон"

У ніч на 17 серпня Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У районі Гвардійського уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На території об’єкта зафіксували пожежу.

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Також українські військові уразили наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму.

БПЛА "Гербера" / Інфографіка: Главред

Крім того, в Оленівці уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типів "Герань"/"Гербера". Ще один пункт комунікації та живлення ретранслятора БпЛА уражено на Тендрівській косі Херсонської області.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - зазначили в Генштабі.

Яка мета ударів України по РФ - думка експерта

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV розповів, що Сили оборони України нарощують інтенсивність далекобійних ударів по території Росії, щоб послабити здатність російської армії атакувати українські міста. Особливо важливим це стає через обмежену кількість ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

На його думку, зараз у РФ помилково вважають, що можуть безкарно завдавати ударів по українських містах. Гетьман вважає, що подальше розширення далекобійних операцій може посилити військово-політичний та емоційний тиск на російське керівництво.

"Такі удари по складах, по логістиці, по великих містах Росії - це свого роду військово-політичний, емоційний тиск на керівництво Російської Федерації", - пояснив він.

Удари по російських об'єктах - останні новини

Нагадаємо, ЗСУ 10 серпня уразили "Тобольскнефтехим" у Тюменській області РФ. Влучання зафіксували у центральну газофракціонуючу установку.

Також у ніч на 16 серпня Сили оборони України вдарили по російському підприємству ВПК "Комбінат Каменський" у Ростовській області. Унаслідок атаки два виробничі цехи знищено, ще чотири пошкоджено.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ 15 серпня атакували авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ. На аеродромі базуються МіГ-31К - носії "Кинжалів".

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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