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Дістане аж до Сибіру та за Урал: в Україні створили новий потужний дрон

Руслана Заклінська
17 серпня 2026, 17:27
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Міноборони показало новий дрон, який дістане найвіддаленіші бази РФ.
Дістане аж до Сибіру та за Урал: в Україні створили новий потужний дрон
БПЛА "Довбуш Т40" / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони України

Коротко:

  • В Україні кодифікували новий БПЛА "Довбуш Т40"
  • Безпілотник може перебувати в повітрі понад добу
  • Дальності вистачає для роботи по цілях у Сибіру та за Уралом

В Україні кодифікували новий український безпілотник "Довбуш Т40". Він призначений для розвідки, коригування вогню та ударів по цілях на великій відстані. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Безпілотник має розмах крил майже 5 метрів і здатен перебувати в повітрі понад добу. Заявленої дальності застосування достатньо для роботи по цілях у віддалених районах Росії, зокрема за Уралом та в Сибіру.

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Що відомо про "Довбуш Т40"

Під час випробувань безпілотник підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики. Серед його особливостей - низька радіолокаційна помітність, потужний двигун з електронним упорскуванням пального та підвищена стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Комплекс може використовуватися у двох варіантах: як ударний безпілотник-камікадзе або як носій боєприпасу для скидання на ціль. "Довбуш Т40" призначений для розвідки, передачі даних для коригування вогню, а також ураження військової техніки, споруд та живої сили противника.

"Довбуш Т40" виробляє українське підприємство, яке вже має досвід створення військових дронів. Зокрема, його "Довбуш Т20" та "Котигорошко" використовують на фронті з 2022 року.

Новий комплекс є модернізацією БПЛА "Довбуш Т20". Попередня модель застосовувалася для розвідки середньої дальності, коригування артилерійського вогню та точкових ударів. На основі досвіду експлуатації та відгуків військових розробники створили більш далекобійний і потужний "Довбуш Т40".

Яка мета ударів України по РФ - майор назвав головне завдання

Сили оборони України нарощують далекобійні удари по території Росії, щоб послабити її можливості атакувати українські міста. Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

За його словами, це особливо важливо на тлі обмеженої кількості ракет-перехоплювачів для систем Patriot. На думку Гетьмана, у Росії досі вважають, що можуть безкарно завдавати ударів по Україні.

Військовий зазначив, що удари по російських складах, логістиці та великих містах мають не лише військове, а й політичне значення.

"Такі удари по складах, по логістиці, по великих містах Росії - це свого роду військово-політичний, емоційний тиск на керівництво Російської Федерації", - пояснив Гетьман.

Виробнцтво зброї в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ексміністр оборони Михайло Федоров повідомив про роботу над створенням засобів для підвищення ефективності збиття ворожих дронів. Він підкреслив, що дешеві ракети проти дронів Shahed вже проходять тестування.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорювали нарощування виробництва озброєнь. Він повідомив, що під час заходу порушували питання про нарощування виробництва озброєння та необхідні державні рішення для його збільшення.

Полковник Владислав Волошин повідомив, що в Україні вже закуповують перший КАБ і одночасно розробляють близько десяти нових зразків високоточного авіаційного озброєння. Бойова частина авіабомби має масу 250 кг.

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Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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