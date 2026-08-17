"Операцію зробили": наречений-військовий Лесі Нікітюк потрапив до лікарні

30-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук потрапив до госпіталю.

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Дмитро Бабчук у лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Бабчук

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Що сталося з коханим Лесі Нікітюк

У якому стані Дмитро Бабчук

Коханий популярної української телеведучої Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук переніс хірургічне втручання. Фотографію з лікарні 30-річний військовий опублікував у своєму Instagram.

Причини госпіталізації Дмитро уточнювати не став, але запевнив підписників, що хірургічне втручання пройшло успішно. На опублікованому фото він позує на ліжку із загіпсованою ногою і показує знак перемоги.

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Дмитро Бабчук - операція / фото: instagram.com, Дмитро Бабчук

"Операцію зробили, лапку полагодили, скоро вже на службу. Працюйте, брати", - оптимістично підписав знімок Бабчук.

Телеведуча не залишилася осторонь і вирішила розрядити обстановку, підтримавши коханого у своїй фірмовій жартівливій манері. Нікітюк перепостила знімок з гіпсом Дмитра та додала мем із довгими прозорими туфлями.

Леся Нікітюк про операцію нареченого / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"Я тоді тобі такі на розмір більше візьму!" - пожартувала Леся над гіпсованою ногою нареченого.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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