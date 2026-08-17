"Операцію зробили": наречений-військовий Лесі Нікітюк потрапив до лікарні

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося з коханим Лесі Нікітюк
- У якому стані Дмитро Бабчук
Коханий популярної української телеведучої Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук переніс хірургічне втручання. Фотографію з лікарні 30-річний військовий опублікував у своєму Instagram.
Причини госпіталізації Дмитро уточнювати не став, але запевнив підписників, що хірургічне втручання пройшло успішно. На опублікованому фото він позує на ліжку із загіпсованою ногою і показує знак перемоги.
"Операцію зробили, лапку полагодили, скоро вже на службу. Працюйте, брати", - оптимістично підписав знімок Бабчук.
Телеведуча не залишилася осторонь і вирішила розрядити обстановку, підтримавши коханого у своїй фірмовій жартівливій манері. Нікітюк перепостила знімок з гіпсом Дмитра та додала мем із довгими прозорими туфлями.
"Я тоді тобі такі на розмір більше візьму!" - пожартувала Леся над гіпсованою ногою нареченого.
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Про персону: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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