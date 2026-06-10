Дочка Лорак епічно зганьбилася в мережі: ганебне фото

Коротко:
- Яким фото поділилася Софія
- Що з ним не так
Дочка російської співачки Ані Лорак, яка ганебно мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в її рідну Україну, зганьбилася в соціальній мережі.
Як відомо, доньці Лорак напередодні виповнилося 15 років. Її мати в соцмережі опублікувала ролик, де поділилася набором фотографій своєї доньки.
Втім, Софія Налчаджіоглу й сама вирішила привітати себе, але зробила ганебну помилку в елементарній фразі англійською мовою. Вона написала: "Happy birthday to my"!
Помилка в тому, що "my" — це присвійний займенник (мій), а тут потрібен об'єктний — "me" (мене).
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що популярна співачка Кеті Перрі та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо вивели свої стосунки на новий рівень.
Раніше також Тодоренко і Кіркоров влаштували бійку прямо на сцені під час публічного заходу.
Вас також може зацікавити:
- Лорак вирішила на святі зганьбити свою дочку: що вона зробила
- Замарашка: Кіркоров жорстко притиснув Лорак через неохайну дочку Софію
- "Людину обробили": психічний стан Лорак налякав росіян
Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред