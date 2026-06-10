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Дочка Лорак епічно зганьбилася в мережі: ганебне фото

Олена Кюпелі
10 червня 2026, 12:16
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Софія Налчаджіоглу опублікувала фото, на якому продемонструвала свою необізнаність.
Ані Лорак — доньку співачки захеїтили
Дочка співачки не знає елементарних речей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Яким фото поділилася Софія
  • Що з ним не так

Дочка російської співачки Ані Лорак, яка ганебно мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в її рідну Україну, зганьбилася в соціальній мережі.

Як відомо, доньці Лорак напередодні виповнилося 15 років. Її мати в соцмережі опублікувала ролик, де поділилася набором фотографій своєї доньки.

відео дня

Втім, Софія Налчаджіоглу й сама вирішила привітати себе, але зробила ганебну помилку в елементарній фразі англійською мовою. Вона написала: "Happy birthday to my"!

Ані Лорак скасовують
Ані Лорак скасовують у РФ, а дочка не вивчає англійську / фото: instagram.com, Ані Лорак

Помилка в тому, що "my" — це присвійний займенник (мій), а тут потрібен об'єктний — "me" (мене).

Дочка Лорак не знає елементарних речей
Дочка Лорак не знає елементарних речей / Фото Instagram/sonchik_sk

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Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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