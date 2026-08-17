Євро рвонув угору, долар дешевшає: новий курс валют на 18 серпня

Гривня різко послабила свої позиції щодо євро та злотого.

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Офіційний курс валют в Україні на 18 серпня / колаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс валют у вівторок

Яка валюта подорожчала найбільше

На вівторок, 18 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, одразу дві іноземні валюти – євро та злотий – подорожчали. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,69 грн/дол, що лише на 1 копійку менше, ніж у понеділок (44,70 грн/дол).

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 18 серпня встановлено на рівні 51,80 грн/євро. Що важливо, 17 серпня курс цієї валюти складав 51,70 грн/євро. Таким чином, євро подорожчав одразу на 10 копійок.

Курс злотого

Польський злотий пішов вслід за євро і також подорожчав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 12,02 грн/злотий, що на 2 копійки більше, ніж у понеділок (12,00 грн/злотий).

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Чи може зрости курс валют наприкінці серпня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що наприкінці літа можуть посилитися побоювання щодо складної зими, проблем в енергетиці, подорожчання товарів та ослаблення гривні.

"В умовах війни це може підштовхнути частину українців купувати валюту як захист від невизначеності", - зауважив він.

За його словами, у разі різкого зростання попиту банки та обмінники можуть підвищувати курс продажу і розширювати спред до 1-1,3 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин заявляв, що позначка 45 гривень за долар залишається психологічно та економічно важливою. Якщо курс закріпиться вище цього рівня, ринок може перейти в новий діапазон - 45–46 гривень за долар.

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що в серпні валютний ринок, найімовірніше, продовжить липневі тенденції. Передумов для неконтрольованих коливань курсу поки що немає.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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