Меладзе таємно отримав паспорт нової країни

Константі Меладзе, який мовчить про війну, отримав новий паспорт.

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Костянтин Меладзе отримав паспорт / колаж: Главред, фото: instagram.com, Костянтин Меладзе

Коротко:

Що зробив Меладзе

Що сталося з його паспортом

Російський композитор Костянтин Меладзе таємно отримав громадянство Грузії - це другий паспорт продюсера після українського. Який він оновив у 2024 році.

Як повідомляють російські пропагандисти, передбачається, що Меладзе відмовився від українського паспорта, оскільки за законами Грузії громадянин країни не може мати два паспорти - від старого необхідно відмовитися.

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Тому пропагандисти сподіваються, що композитор зробив вибір на користь грузинського документа.

Костянтин Меладзе зараз / фото: instagram.com, Костянтин Меладзе

Зараз автор хітів свого брата проживає в Італії.

Брати Меладзе - що відомо

Раніше російський композитор Костянтин Меладзе несподівано поділився новим фото. Приводом став день народження його молодшого брата - Валерія. "З Днем народження, дорогий Валера!" - лаконічно написав він.

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Про особу: Валерій Меладзе Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий та актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, оприлюдненого виданням "Агентство".

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