Меладзе таємно отримав паспорт нової країни

Коротко:
- Що зробив Меладзе
- Що сталося з його паспортом
Російський композитор Костянтин Меладзе таємно отримав громадянство Грузії - це другий паспорт продюсера після українського. Який він оновив у 2024 році.
Як повідомляють російські пропагандисти, передбачається, що Меладзе відмовився від українського паспорта, оскільки за законами Грузії громадянин країни не може мати два паспорти - від старого необхідно відмовитися.
Тому пропагандисти сподіваються, що композитор зробив вибір на користь грузинського документа.
Зараз автор хітів свого брата проживає в Італії.
Брати Меладзе - що відомо
Раніше російський композитор Костянтин Меладзе несподівано поділився новим фото. Приводом став день народження його молодшого брата - Валерія. "З Днем народження, дорогий Валера!" - лаконічно написав він.
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Про особу: Валерій Меладзе
Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий та актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, оприлюдненого виданням "Агентство".
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