Повне звільнення Дніпропетровщини: у Генштабі зробили важливу заяву

У Генштабі підкреслили, що активні бойові дії в Дніпропетровській області продовжуються.

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У Дніпропетровській області продовжуються бойові дії / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

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ЗСУ продовжують наступ на Дніпропетровщині

Під окупацією залишається район Дачного

Генштаб спростував чутки про повне звільнення області

Дніпропетровська область звільнена від російських окупаційних військ не повністю. Наступ Сил оборони в регіоні продовжується. Про це Суспільному повідомили джерела в Генштабі.

Зокрема, в інформаційному просторі поширювалися твердження, що на території області російських військ уже не залишилося. У Генштабі таку інформацію не підтвердили.

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Українські підрозділи й далі просуваються на цьому напрямку та повертають під контроль населені пункти області.

"Контроль над Дніпропетровською областю відновлено ще не повністю. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне. Бойові дії продовжуються", - наголосили в Генштабі.

Україна звільнила 19 населених пунктів

Аналітики моніторингового проєкту DeepState раніше заявляли, що Сили оборони України провели масштабні штурмові дії у Дніпропетровській області та звільнили одразу 19 населених пунктів.

Під контроль України повернулися Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірка, Ялта, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагода, Рибне та Красногірське.

DeepState / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські військові практично щодня намагаються просочуватися між українськими позиціями невеликими піхотними групами. Як правило, такі групи налічують від однієї до трьох осіб. При цьому російські підрозділи продовжують використовувати подібну тактику, незважаючи на значні втрати.

Аналітики DeepState говорили, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю та просунутися поблизу міста Білицьке Добропільської міської громади Покровського району.

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін попередив, що Росія може відкрити новий фронт на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, використавши для цього територію Білорусі.

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