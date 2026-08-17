Зірки "Величного століття" знову разом: як зараз виглядають Гюррем і Сулейман

Ви дізнаєтеся:
- Вийшов перший трейлер фільму "Весна в Імрозі"
- Як зараз виглядають Сулейман і Хюррем із "Величного століття"
Популярні турецькі актори Халіт Ергенч і Мер’єм Узерлі, які прославилися на весь світ завдяки ролям султана Сулеймана та Гюррем-султан у серіалі "Величне століття", вперше за 15 років знову об’єдналися в одному проєкті. Перші кадри фільму "Весна в Імрозі" з’явилися в YouTube.
У першому оприлюдненому епізоді із майбутньої стрічки пара кружляє у пристрасному танці. Незважаючи на те, що з моменту зйомок "Величного століття" минуло півтора десятиліття, а сам екранний "Сулейман" встиг полисіти й посивіти, екранна хімія між акторами нікуди не зникла.
На радість фанатам, Мер’єм Узерлі знову повернулася до рудого кольору волосся, який свого часу приніс їй всесвітню славу.
Фільм розповідає романтичну історію двох різних життів, які перетинаються на острові й зустрічаються в надії на другий шанс у житті. Режисером фільму став Озкан Альпер, відомий за такими фільмами, як "Осінь", "Темна ніч", "Рання зима" та "Свято закоханих".
Мер’єм Узерлі та Халіт Ергенч про війну в Україні
Мер’єм Узерлі за весь час так і не засудила російську агресію: актриса наполегливо ігнорувала питання про війну в Україні та видаляла подібні коментарі під своїми дописами в соцмережах. Більше того, вона продовжувала заробляти на російській аудиторії та їздити до країни-агресора. У свою чергу, її колега Халіт Ергенч вважає за краще утримуватися від публічних заяв щодо війни в Україні.
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Про персону: Мер'єм Узерлі
Мер'єм Узерлі - турецько-німецька актриса театру та кіно, фотомодель. Світову популярність здобула після ролі Гюррем-султан у культовому телесеріалі "Величне століття". "Величне століття" транслювалося в 70 країнах світу, і протягом чотирьох років ефіру мало дуже високі рейтинги. Воно принесло актрисі світову популярність, визнання та безліч престижних нагород.
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