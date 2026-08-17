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Зірки "Величного століття" знову разом: як зараз виглядають Гюррем і Сулейман

Христина Трохимчук
17 серпня 2026, 14:25
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Мер'єм Узерлі та Халіт Ергенч знялися разом у фільмі.
Мер'єм Узерлі та Халіт Ергенч
Мер'єм Узерлі та Халіт Ергенч / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Вийшов перший трейлер фільму "Весна в Імрозі"
  • Як зараз виглядають Сулейман і Хюррем із "Величного століття"

Популярні турецькі актори Халіт Ергенч і Мер’єм Узерлі, які прославилися на весь світ завдяки ролям султана Сулеймана та Гюррем-султан у серіалі "Величне століття", вперше за 15 років знову об’єдналися в одному проєкті. Перші кадри фільму "Весна в Імрозі" з’явилися в YouTube.

У першому оприлюдненому епізоді із майбутньої стрічки пара кружляє у пристрасному танці. Незважаючи на те, що з моменту зйомок "Величного століття" минуло півтора десятиліття, а сам екранний "Сулейман" встиг полисіти й посивіти, екранна хімія між акторами нікуди не зникла.

відео дня
Сулейман і Хюррем із серіалу
Сулейман і Хюррем із "Чудового століття" зараз / скріншот із відео

На радість фанатам, Мер’єм Узерлі знову повернулася до рудого кольору волосся, який свого часу приніс їй всесвітню славу.

Халіт Ергенч і Мер’єм Узерлі виконали спільний танець
Халіт Ергенч і Мер’єм Узерлі виконали спільний танець / скріншот із відео

Фільм розповідає романтичну історію двох різних життів, які перетинаються на острові й зустрічаються в надії на другий шанс у житті. Режисером фільму став Озкан Альпер, відомий за такими фільмами, як "Осінь", "Темна ніч", "Рання зима" та "Свято закоханих".

Між Халітом і Мер’єм залишилася іскра
Між Халітом і Мер’єм збереглася іскра / скріншот із відео

Мер’єм Узерлі та Халіт Ергенч про війну в Україні

Мер’єм Узерлі за весь час так і не засудила російську агресію: актриса наполегливо ігнорувала питання про війну в Україні та видаляла подібні коментарі під своїми дописами в соцмережах. Більше того, вона продовжувала заробляти на російській аудиторії та їздити до країни-агресора. У свою чергу, її колега Халіт Ергенч вважає за краще утримуватися від публічних заяв щодо війни в Україні.

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Про персону: Мер'єм Узерлі

Мер'єм Узерлі - турецько-німецька актриса театру та кіно, фотомодель. Світову популярність здобула після ролі Гюррем-султан у культовому телесеріалі "Величне століття". "Величне століття" транслювалося в 70 країнах світу, і протягом чотирьох років ефіру мало дуже високі рейтинги. Воно принесло актрисі світову популярність, визнання та безліч престижних нагород.

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