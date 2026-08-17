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Чи атакуватиме РФ Україну 24 серпня: у Раді оцінили загрозу масованого удару

Марія Николишин
17 серпня 2026, 16:51
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Народний депутат не відкидає ймовірність атаки 24 серпня, але зазначає, що реальну картину покажуть дані розвідки 23–24 серпня.
Чи атакуватиме РФ Україну 24 серпня: у Раді оцінили загрозу масованого удару
Чи існує загроза масованого обстрілу 24 серпня / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви нардепа:

  • Путін любить символічні дати й нагадує про себе
  • Вибори в РФ можуть стати предметом домовленостей
  • Прогнозувати атаку зараз майже неможливо

Країна-агресор Росія може використати День Незалежності для нового масованого удару - такий сценарій не варто відкидати, хоч і спрогнозувати його зараз майже неможливо. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко у коментарі 24 Каналу.

За його словами, на сьогодні жодних підтверджених вихідних даних про плани Кремля на 24 серпня немає, а сам механізм ухвалення таких рішень у Москві розтягнутий у часі.

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"Зараз у мене немає інформації, бо розвідувальні дані добуваються поступово: йдуть роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім ідуть дипломатичні перемовини. Це не так, що Путін просто захотів – і все", - пояснив Костенко.

Водночас він переконаний, що очільник Кремля традиційно прив’язує свої дії до символічних дат і намагається у такі моменти нагадати про себе. Тому готовність до атак має бути постійною, незалежно від календаря.

За яких умов РФ може відмовитися від обстрілу

Окремий чинник - переговорний трек із західними партнерами. Костенко нагадує про досвід 9 травня, коли перед парадом у Росії українська сторона отримала відповідні настанови щодо ударів по Москві, і не виключає, що подібні домовленості можуть зʼявитися знову.

Ще один мотив ворога - внутрішня політика. Попереду в РФ вибори, і Кремль може просити не завдавати ударів по своїй території саме в ці дні, адже тривоги здатні паралізувати роботу дільниць і зірвати навіть сфальсифікований результат.

"Водночас Путіну треба максимальна легалізація, бо зараз він просуває тези про нібито нелегітимну українську владу. Йому потрібно, щоб його за це не зачіпали. Тому, на мою думку, цим треба користуватися, але я не відкидаю, що за посередництва США та інших європейських партнерів росіяни спробують щось на щось розміняти", - додав народний депутат.

Коли наміри РФ стануть відомими

Конкретика, на його думку, зʼявиться лише за добу-дві до свята: ближче до 24 серпня стануть відомі й наміри противника, і те, чи існували домовленості про обмеження ударів.

"Ми побачимо активність російських пускових установок і каналів звʼязку. Тоді вже точно можна буде говорити, чого очікувати. Сьогодні прогнозувати щось дуже важко, бо все залежить від кількох людей у Москві та від дипломатичних перемовин", - підсумував Костенко.

РФ хоче збільшити залп балістики

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) говорив, що Росія планує наростити масований залп по Україні до 200 балістичних ракет за одну атаку - нині її спроможності обмежені 77 ракетами.

"Навіть якщо їм вдасться досягти лише половини (запланованого показника, - ред.), це все летітиме на нас", - наголосив він.

За його словами, єдиним інструментом, який реально здатен зрізати ці цифри – є ураження всіх російських підприємств, задіяних у ланцюжку виробництва ракет.

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, пізно ввечері в неділю, 16 серпня, російська окупаційна армія масовано атакувала Суми дронами. В результаті обстрілу виникли масштабні пожежі, одна людина постраждала.

У ніч проти 16 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Зокрема, спалахнула масштабна пожежа на території одного з ринків. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

Також відомо, що російські окупанти протягом тижня 13 разів атакували об’єкти "Нафтогазу" у різних областях України. Для ударів ворог застосовував як безпілотники, так і ракети.

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Про персону: Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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