Скаржилася на сильні болі: що сталося з Гайден Панеттьєрі перед смертю

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося за день до смерті Гайден Панеттьєрі
- На що скаржилася актриса в останній рік життя
Сьогодні, 17 серпня, стало відомо про раптову смерть голлівудської актриси Гайден Панеттьєрі - колишньої нареченої Володимира Кличка та матері його доньки. TMZ розкрили, що відбувалося в останні дні життя знаменитості.
Правоохоронні органи підтвердили, що поліція виїжджала на виклик, пов'язаний з Гайден Панеттьєрі, і наразі за фактом її смерті ведеться розслідування. При цьому джерела, близькі до актриси, повідомили, що протягом останнього року вона регулярно скаржилася на сильні болі в спині.
Також незадовго до трагедії Панеттьєрі знову відновила спілкування зі своїм скандальним колишнім коханим Браяном Хікерсоном, стосунки з яким раніше неодноразово супроводжувалися гучними суперечками через домашнє насильство з його боку.
За даними інсайдерів, у суботу - за день до смерті - Гайден разом із Браяном вилетіла з Лос-Анджелеса на південь країни. Водночас ця інформація поки що не отримала офіційного підтвердження. Родина Хікерсона вже поінформована про те, що сталося.
Як повідомляють NBC News із посиланням на правоохоронні органи, виклик до служби порятунку 911 надійшов близько 13:50 у неділю, 16 серпня. Медики та поліцейські, які прибули на місце, виявили непритомну жінку. Попри спроби надати першу допомогу, врятувати Гайден не вдалося - її смерть констатували просто на місці. Точна причина смерті 36-річної акторки наразі не встановлена й офіційно не розголошується, при цьому повідомлень про можливий суїцид не надходило.
Нагадаємо, що в останні роки Панеттьєрі важко переживала загибель свого молодшого брата Жансена, який помер у 2023 році у віці 28 років від кардіомегалії (збільшення розмірів і маси серця) у поєднанні з ускладненнями на аортальному клапані.
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Також 17 серпня пішла з життя 36-річна американська актриса Гайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка. Хоча їхня спільна донька Кайя-Євдокія весь час мешкає з батьком, дівчинці вдавалося зберігати близькі й теплі стосунки з мамою.
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Про особу: Гайден Панеттьєрі
Гайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи Титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Гейден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.
У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко
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