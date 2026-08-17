Скаржилася на сильні болі: що сталося з Гайден Панеттьєрі перед смертю

ЗМІ розкрили невідомі обставини останніх днів життя голлівудської актриси.

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Гайден Панеттьєрі померла / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; pexels.com

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Що сталося за день до смерті Гайден Панеттьєрі

На що скаржилася актриса в останній рік життя

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо про раптову смерть голлівудської актриси Гайден Панеттьєрі - колишньої нареченої Володимира Кличка та матері його доньки. TMZ розкрили, що відбувалося в останні дні життя знаменитості.

Правоохоронні органи підтвердили, що поліція виїжджала на виклик, пов'язаний з Гайден Панеттьєрі, і наразі за фактом її смерті ведеться розслідування. При цьому джерела, близькі до актриси, повідомили, що протягом останнього року вона регулярно скаржилася на сильні болі в спині.

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Останнє фото Гайден Панеттьєрі / фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі

Також незадовго до трагедії Панеттьєрі знову відновила спілкування зі своїм скандальним колишнім коханим Браяном Хікерсоном, стосунки з яким раніше неодноразово супроводжувалися гучними суперечками через домашнє насильство з його боку.

За даними інсайдерів, у суботу - за день до смерті - Гайден разом із Браяном вилетіла з Лос-Анджелеса на південь країни. Водночас ця інформація поки що не отримала офіційного підтвердження. Родина Хікерсона вже поінформована про те, що сталося.

Гайден Панеттьєрі - причина смерті / фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі

Як повідомляють NBC News із посиланням на правоохоронні органи, виклик до служби порятунку 911 надійшов близько 13:50 у неділю, 16 серпня. Медики та поліцейські, які прибули на місце, виявили непритомну жінку. Попри спроби надати першу допомогу, врятувати Гайден не вдалося - її смерть констатували просто на місці. Точна причина смерті 36-річної акторки наразі не встановлена й офіційно не розголошується, при цьому повідомлень про можливий суїцид не надходило.

Нагадаємо, що в останні роки Панеттьєрі важко переживала загибель свого молодшого брата Жансена, який помер у 2023 році у віці 28 років від кардіомегалії (збільшення розмірів і маси серця) у поєднанні з ускладненнями на аортальному клапані.

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Також 17 серпня пішла з життя 36-річна американська актриса Гайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка. Хоча їхня спільна донька Кайя-Євдокія весь час мешкає з батьком, дівчинці вдавалося зберігати близькі й теплі стосунки з мамою.

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Про особу: Гайден Панеттьєрі Гайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи Титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гейден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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