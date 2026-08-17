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ЗСУ стерли в порошок цехи виробництва ракетного палива РФ: Генштаб показав фото

Руслана Заклінська
17 серпня 2026, 13:52
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Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С".
ЗСУ стерли в порошок цехи виробництва ракетного палива РФ: Генштаб показав фото
Наслідки удару по "Комбінату Каменському" / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Коротко:

  • Два виробничі цехи на "Комбінаті Каменському" знищено, ще чотири пошкоджено
  • На об’єкті виробляли вибухові речовини та порохи
  • "Комбінат Каменський" є підприємством російського ВПК

В ніч на 16 серпня Сили оборони України завдали удару по підприємству російського ВПК "Комбінат Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ. Унаслідок атаки два виробничі цехи були знищені, ще чотири - пошкоджені. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Йдеться про цехи, де виробляють вибухові речовини та порохи. Раніше після атаки на території підприємства фіксували пожежу.

відео дня
ЗСУ стерли в порошок цехи виробництва ракетного палива РФ: Генштаб показав фото
Наслідки удару по "Комбінату Каменському" / Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі наголосили, що робота Сил оборони по ключових військових та воєнно-промислових об’єктах РФ триває.

Наслідки удару по
Наслідки удару по "Комбінату Каменському" / Фото: Генштаб ЗСУ

Що виробляє "Комбінат Каменський"

"Комбінат Каменський" розташований приблизно за 10-15 км від кордону з Україною. Він є підприємством російського оборонно-промислового комплексу.

Наслідки удару по
Наслідки удару по "Комбінату Каменському" / Фото: Генштаб ЗСУ

"Комбінат Каменський" виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

Як атаки по РФ впливають на російське керівництво - думка експерта

Ветеран війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів в ефірі Radio NV, що Сили оборони України нарощують далекобійні удари по Росії, щоб зменшити її можливості атакувати українські міста.

"Росіяни мають розуміти, що за кожен удар по нашій території послідує більш потужний удар у відповідь. Тоді бажання атакувати, я думаю, трохи зменшиться", - зазначив він.

Гетьман вважає, що подальше розширення далекобійних операцій може посилити військово-політичний та емоційний тиск на російське керівництво. Йдеться, зокрема, про ураження об’єктів нафтової галузі, логістики, складів та інших елементів російського ВПК.

Удари по російських об'єктах - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України вночі 15 серпня вдарили по РКЦ "Прогрес" у Самарі. Підприємство виробляє ракети-носії сімейства "Союз".

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про масовану атаку безпілотників на столицю та область. У своїх заяви він уточнив, що понад 600 безпілотників летіли в напрямку регіону.

Крім цього, 14 серпня та в ніч на 15 серпня Сили оборони України уразили низку військових цілей РФ. Знищено або пошкоджено ЗРК "Стрела-10" у Кремінній на Луганщині.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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