Екс-дружина Дмитра Комарова з'явилася в обіймах чоловіка та розкрила його особу

Олександра Кучеренко розповіла, що брат з перших днів її життя залишається однією з найближчих їй людей і завжди її підтримує.

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Екс-дружина Дмитра Комарова з'явилася в обіймах чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Коротко:

Олександра Кучеренко грала в теніс зі своїм братом

За словами моделі, їй пощастило отримати "безлімітний абонемент" на підтримку брата

Українська модель і телеведуча Олександра Кучеренко, яка минулого року розійшлася з ведучим Дмитром Комаровим, поділилася знімками з чоловіком. Шанувальники звернули увагу на кадри, зроблені на тенісному корті.

Фотографії Кучеренко опублікувала у своєму Instagram. На знімках поруч із нею стоїть чоловік на ім’я Дмитро. Пізніше модель пояснила, що це її рідний брат.

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Олександра розповіла, що брат з перших днів її життя залишається однією з найближчих людей і завжди підтримує її. Незважаючи на відстань між Києвом і Дніпром, вони підтримують тісний зв'язок.

"Мої найтриваліші стосунки. Адже ми знайомі з перших днів мого життя", - написала Кучеренко.

Вона також з гумором зазначила, що єдиним місцем, де вони опиняються по різні боки, є тенісний корт. За словами моделі, їй пощастило отримати "безлімітний абонемент" на підтримку брата - як моральну, так і адвокатську.

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров прожили у шлюбі п’ять років. Деякий час подружжя не коментувало чутки про проблеми у стосунках і практично не з’являлося разом на публіці.

Офіційно про завершення їхніх стосунків Комаров повідомив 13 березня 2025 року, підтвердивши інформацію про розлучення.

Екс-дружина Дмитра Комарова з'явилася в обіймах чоловіка / Фото: instagram.com/aakucherenko

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Про особу: Олександра Кучеренко Олександра Кучеренко - володарка титулу "Міс Україна 2016", українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проєкту "Наставництво". Ведуча футбольних та спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.

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