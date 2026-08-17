ЗСУ почали закуповувати перший український КАБ: готуються ще 10 розробок

Українська керована авіабомба "Вирівнювач" вже пройшла необхідні випробування.

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В Україні почали закуповувати перший вітчизняний КАБ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Розробкою авіабомби займається українська компанія DG Industry

Боєприпас оснащений бойовою частиною масою 250 кг

Україна розробляє близько десяти нових зразків високоточного авіаційного озброєння

Україна почала офіційно закуповувати для Збройних сил нову керовану авіабомбу вітчизняного виробництва. Паралельно українські розробники працюють приблизно над десятьма іншими перспективними зразками аналогічного озброєння, які мають допомогти зменшити перевагу Росії у застосуванні КАБів.

Про це розповів начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Владислав Волошин, повідомляє "Укрінформ".

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За його словами, українська керована авіабомба "Вирівнювач" вже пройшла необхідні випробування, підтвердила заявлені характеристики і тепер офіційно закуповується для постачання українським військовим.

Ефективність російських КАБів значно зросла

Волошин зазначив, що інтенсивність застосування керованих авіабомб російською армією останнім часом істотно зросла.

"Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у 2025 році становила приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу", - повідомив він.

За словами полковника, перед українською армією стоїть завдання не тільки скоротити відставання від Росії за кількістю застосовуваних боєприпасів, а й домогтися якісної переваги.

Українські модулі планування та корекції дозволяють оснащувати звичайні авіабомби системами наведення та перетворювати їх на високоточну зброю. Такі рішення дають можливість завдавати ударів по об’єктах противника на значній відстані від лінії фронту.

Україна розробляє близько десяти нових зразків

Зараз українська оборонна промисловість займається створенням приблизно десяти перспективних зразків високоточного авіаційного озброєння.

Волошин підкреслив, що вітчизняні розробки обходяться значно дешевше за багато західних аналогів. Це, за його словами, має спростити масштабування виробництва та дозволити швидше нарощувати обсяги випуску.

Для випробувань нових авіаційних боєприпасів Повітряні сили ЗСУ вже здійснили сотні літако-вильотів.

"Вирівнювач" вже закуповують для армії

Як зазначив Волошин, "Вирівнювач" завершив повний цикл необхідних випробувань і підтвердив свою ефективність, після чого було ухвалено рішення про його офіційну закупівлю для ЗСУ.

Розробкою авіабомби займається українська компанія DG Industry. Боєприпас оснащений боєголовкою масою 250 кг і призначений для ураження цілей у глибині території противника.

Заявлена дальність застосування "Вирівнювача" становить від 10 до 130 км. При цьому вартість української розробки, за даними ЗСУ, майже втричі нижча за американську авіабомбу JDAM.

Українські дрони та їхнє ефективне застосування - новини за темою

Як раніше писав Главред, Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності.

Вперше офіційно про створення української керованої авіабомби "Вирівнювач" стало відомо 18 травня 2026 року.

Також раніше Україна запровадила нову модель ведення війни: дронно-штурмові підрозділи, що об’єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу.

У Міноборони зазначають, що йдеться не про окремі групи операторів, а про цілісні бойові підрозділи, де піхота, повітряні дрони та наземні роботизовані платформи працюють синхронно.

Випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

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КАБ "Вирівнювач" "Вирівнювач" - перша українська керована (коригувана) авіаційна бомба (КАБ), розроблена компанією DG Industry в рамках оборонного кластера Brave1. Боєприпас створено з нуля (не є копією радянських чи західних зразків) для перетворення звичайних бомб вільного падіння на високоточну зброю. У травні 2026 року авіабомба успішно пройшла випробування, а до серпня 2026 року Міністерство оборони України вже закупило перші партії та запустило її у серійне виробництво. Маса бойової частини (наповнення) - 250 кг. Вартість виробництва "Вирівнювача" приблизно втричі нижча, ніж у американських аналогів типу JDAM-ER. Повністю сумісна з радянськими літаками, що перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗСУ (наприклад, Су-24). Після проходження стандартної процедури додаткової сертифікації може застосовуватися з західних винищувачів F-16 та Mirage 2000. Головна перевага "Вирівнювача" перед західними зразками полягає в тому, що його програмне забезпечення та аеродинаміка створювалися з урахуванням сучасних реалій інтенсивної радіоелектронної боротьби (РЕБ), що робить його більш стійким до придушення GPS-сигналу.

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