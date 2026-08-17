"Люблю тебе": Тарас Цимбалюк розсекретив стосунки з відомою актрисою

Актор тривалий час тримав у таємниці своє особисте життя.

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Тарас Цимбалюк - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

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Тарас Цимбалюк зробив любовне зізнання

Хто є обраницею актора

Чутки щодо особистого життя секс-символу українського кіно Тараса Цимбалюка офіційно підтвердилися. Актор розсекретив роман з актрисою Оленою Світлицькою, опублікувавши в Instagram романтичний відеоролик, у якому зібрав найкращі моменти їхньої любовної історії.

На відео пара не приховує своїх почуттів: вони пристрасно цілуються, разом відпочивають у Карпатах, веселяться на знімальних майданчиках і дуріють у гримерках. Уважні фанати підозрювали акторів у романі ще з січня 2026 року: пара регулярно з’являлася в публікаціях одне одного, але тривалий час зберігала мовчання щодо свого статусу.

відео дня

"Люблю тебе", - розвіяв останні сумніви Цимбалюк.

Олена Світлицька - дівчина Тараса Цимбалюка / скрін з відео

Окремий резонанс у публіки викликав епізод, у якому Цимбалюк вручає Олені червону троянду - прямо як у знаменитому реаліті-шоу "Холостяк", даючи зрозуміти, що саме вона стала його обраницею. Шанувальники дивуються, навіщо актор пішов на шоу, якщо його щастя було настільки близько.

Публікація миттєво зібрала тисячі лайків і сотні захоплених відгуків. Підписники та колеги акторів почали вітати нову яскраву пару українського шоу-бізнесу.

Цимбалюк і Світлицька разом щонайменше з зими 2026 року / скрін з відео

"Давно це відчувала! Ви навіть схожі між собою, і на ваших спільних відео очі сяяли. Будьте завжди щасливі"

"Дуже гарна пара. Будьте щасливі! Рада за вас"

"Як це мило... спочатку"

"Ви неймовірно красиві"

"Щастя вам! Чекала на це відео"

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Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно та телебачення. Найбільш відомий за ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Крепостна" та "Жіночий лікар".

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