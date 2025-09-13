Колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж

Коротко:
- Які події сталися в житті жінки
- Як пара подала заяву
Колишня дружина українського співака Віктора Павліка Лариса Созаєва вийшла заміж.
Як розповіла Созаєва OBOZ.UA, весільна церемонія з чоловіком на ім'я Костянтин пройшла в досить нестандартному форматі. Вони не організовували пишні гуляння і навіть не перебували поруч одне з одним на момент одруження.
"Що стосується пропозиції, то її не було! Для Кості все просто - він переїхав до мене, тому що мені так було зручно. Ми стали жити разом і це означало: ти моя дружина, я з тобою до кінця. Але все-таки ми чекали, поки його колишня дружина привезе дітей в Україну (вони під час війни виїхали за кордон. - Ред.), і буде скромне одруження", - поділилася вона.
Чоловік Созаєвої подав заявку на шлюб через додаток Дія.
"Ми така сучасна крута пара за 50 у стосунках! Я була на роботі, Костя в іншому місці. Ми з телефонами в руках поєднали наші долі! До речі, за віком. Неважливо, скільки людині років, постає питання - чи хоче вона чи він бути в парі, чи залишатися сам на сам, один друг, ризик! бажане", - зазначила Лариса Созрєва.
Пара познайомилася в інтернеті. Як поділилася Лариса Созаєва, вони з обранцем майже одночасно зареєструвалися в додатку Tinder. Приблизно через п'ять днів користування між ними стався метч.
Віктор Павлік та його дружини
Катя Реп'яхова і Віктор Павлік познайомилися 2015 року, коли музикант ще був одружений з Ларисою Созаєвою. Цей союз завершився 2016 року. У 2019 році Павлік зробив Репяховій пропозицію руки серця, і у 2020 пара розписалася. У 2021 році Катя народила зірковому чоловікові сина Михайла.
Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.
Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.
Про персону: Віктор Павлік
Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
