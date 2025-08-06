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Послухайте самі: дружина Віктора Павліка показала, як боролася за свого сина

Олена Кюпелі
6 серпня 2025, 14:49
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Дружина Віктора Павліка розповіла, як боролася за розвиток свого сина.
Катя Репяхова поділилася успіхами сина
Катя Репяхова поділилася успіхами сина / Колаж Главред, фото Instagram/repyahovakate

Коротко:

  • Про що розповіла Катерина Репяхова
  • Що зробив її маленький син

Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - Катерина Репяхова поділилася неймовірним досягненням свого маленького сина Михайла.

Відповідним відео блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Вона опублікувала ретроспективу з фото і відео, де показала, на яку кількість занять вона водила маленького сина, щоб той почав говорити. На відео - і плавання, і спорт, і коні та інші види терапій.

Катерина Репяхова розповіла про розвиток і особливість сина
Катерина Репяхова розповіла про розвиток та особливість сина / Фото Instagram/repyahovakate

Вона також показує свої сльози, які вона пролила намагаючись змусити сина заговорити.

"Два роки і два місяці. Від тиші до усвідомлених фраз у контексті, з розумінням, що відбувається...Кожен день - крок. Кожен погляд - надія. Кожне слово - маленьке диво. У кожного свій шлях. Наш саме такий. І я вдячна за нього. Без очікувань. Без вимог. Тільки любов. Бо найважливіше приходить тоді, коли ти вже не чекаєш... а просто живеш. Не писатиму, що він сказав. Хочеться, щоб ви почули самі", - написала горда мама.

На відео малюк вимовляє фразу: "Ти моє сонце! Ти моя любов".

У чому особливість молодшого сина Віктора Павліка

Міша є не нормотипною дитиною і поки що не розмовляє через затримку психомовленнєвого розвитку. На момент коли хлопчику було три роки - не було жодного прогресу в його розвитку, хоча батьки активно ним займаються.

Раніше Катерина Репяхова навіть робила тест ДНК, щоб зрозуміти причини затримки мовленнєвого розвитку свого сина. Тоді лікар-невролог, до якої раніше вже зверталася Катерина, заявила, що спадкового захворювання у хлопчика немає.

Катерина Репяхова розповіла про розвиток і особливість сина
Катерина Репяхова із сином / Фото Instagram/repyahovakate

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертна директорка Катерина Репяхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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Про персону: Віктор Павлік

Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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