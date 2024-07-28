"У цьому плані я самовпевнена": у колишньої дружини Віктора Павліка новий роман

Лариса Созаєва вперше розповіла про чоловіка, який врятував її від монастиря.

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Лариса Созаєва особисте життя - ексдружина Павліка розповіла про нового чоловіка / колаж: Главред, фото: Facebook Лора Созаєва

Танцівниця Лариса Созаєва була в шлюбі з українським співаком Віктором Павліком 25 років. Потім артист пішов і створив нову сім'ю з Катериною Репяховою, а Созаєва залишилася сама.

Вона навіть думала піти в черниці, але вирішила дати собі ще один шанс. Тоді-то вона і зустріла свого коханого, з яким зараз її пов'язують романтичні стосунки.

Уперше Лариса натякнула, що більше не самотня, ще навесні. А днями, в інтерв'ю для Oboz.ua, підтвердила це. Вона розповіла, що зустріла свого обранця на ім'я Костянтин ще до початку повномасштабної війни, і сьогодні дуже щаслива.

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"Дуже правдива, чесна і патріотична людина. Людина слова, я б сказала. Тобто це, мабуть, абсолютний ідеал для жінки. А ще – хороший господар. Буду відвертою – якби була самотня, мені було б дуже важко. Наразі зі мною чоловік, який вселяє надію", - поділилася колишня дружина Павліка.

Крім того, вона не виключає, що колись може вийти заміж за Костянтина. "Я – жінка молода! Знаєте, напевно, у цьому плані я самовпевнена, тобто дуже вірю в себе, що я хороша людина і не повинна бути одна. Можливо, іншій людині комфортно самій, а в мене взагалі нікого немає. Тому мені потрібно спілкуватися, комусь розповідати свої новини, із кимось жартувати. Мені потрібна пара", - каже Лариса Созаєва.

Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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