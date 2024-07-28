"У цьому плані я самовпевнена": у колишньої дружини Віктора Павліка новий роман

Танцівниця Лариса Созаєва була в шлюбі з українським співаком Віктором Павліком 25 років. Потім артист пішов і створив нову сім'ю з Катериною Репяховою, а Созаєва залишилася сама.
Вона навіть думала піти в черниці, але вирішила дати собі ще один шанс. Тоді-то вона і зустріла свого коханого, з яким зараз її пов'язують романтичні стосунки.
Уперше Лариса натякнула, що більше не самотня, ще навесні. А днями, в інтерв'ю для Oboz.ua, підтвердила це. Вона розповіла, що зустріла свого обранця на ім'я Костянтин ще до початку повномасштабної війни, і сьогодні дуже щаслива.
"Дуже правдива, чесна і патріотична людина. Людина слова, я б сказала. Тобто це, мабуть, абсолютний ідеал для жінки. А ще – хороший господар. Буду відвертою – якби була самотня, мені було б дуже важко. Наразі зі мною чоловік, який вселяє надію", - поділилася колишня дружина Павліка.
Крім того, вона не виключає, що колись може вийти заміж за Костянтина. "Я – жінка молода! Знаєте, напевно, у цьому плані я самовпевнена, тобто дуже вірю в себе, що я хороша людина і не повинна бути одна. Можливо, іншій людині комфортно самій, а в мене взагалі нікого немає. Тому мені потрібно спілкуватися, комусь розповідати свої новини, із кимось жартувати. Мені потрібна пара", - каже Лариса Созаєва.
Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна зізналася в тотальній залежності, яка мала величезний вплив на її життя довгі роки.
Також зірка Танців з зірками Ілона Гвоздьова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям - імунна система танцівниці "посипалася" після того, як вона перенесла серйозну хворобу.
Читайте також:
- Вагітна дружина Остапчука назвала його найголовнішу травму
- "На руках її виносив": відомий український артист розповів про побачення з Христиною Соловій
- Ще один український співак заявив про готовність іти на фронт
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред