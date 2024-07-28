УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"У цьому плані я самовпевнена": у колишньої дружини Віктора Павліка новий роман

Анна Підгорна
28 липня 2024, 11:01
129
Лариса Созаєва вперше розповіла про чоловіка, який врятував її від монастиря.
Лариса Созаєва
Лариса Созаєва особисте життя - ексдружина Павліка розповіла про нового чоловіка / колаж: Главред, фото: Facebook Лора Созаєва

Танцівниця Лариса Созаєва була в шлюбі з українським співаком Віктором Павліком 25 років. Потім артист пішов і створив нову сім'ю з Катериною Репяховою, а Созаєва залишилася сама.

Вона навіть думала піти в черниці, але вирішила дати собі ще один шанс. Тоді-то вона і зустріла свого коханого, з яким зараз її пов'язують романтичні стосунки.

Уперше Лариса натякнула, що більше не самотня, ще навесні. А днями, в інтерв'ю для Oboz.ua, підтвердила це. Вона розповіла, що зустріла свого обранця на ім'я Костянтин ще до початку повномасштабної війни, і сьогодні дуже щаслива.

відео дня

"Дуже правдива, чесна і патріотична людина. Людина слова, я б сказала. Тобто це, мабуть, абсолютний ідеал для жінки. А ще – хороший господар. Буду відвертою – якби була самотня, мені було б дуже важко. Наразі зі мною чоловік, який вселяє надію", - поділилася колишня дружина Павліка.

Крім того, вона не виключає, що колись може вийти заміж за Костянтина. "Я – жінка молода! Знаєте, напевно, у цьому плані я самовпевнена, тобто дуже вірю в себе, що я хороша людина і не повинна бути одна. Можливо, іншій людині комфортно самій, а в мене взагалі нікого немає. Тому мені потрібно спілкуватися, комусь розповідати свої новини, із кимось жартувати. Мені потрібна пара", - каже Лариса Созаєва.

Хто такий Віктор Павлік?

Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна зізналася в тотальній залежності, яка мала величезний вплив на її життя довгі роки.

Також зірка Танців з зірками Ілона Гвоздьова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям - імунна система танцівниці "посипалася" після того, як вона перенесла серйозну хворобу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Ліквідували командира, що захоплював Бахмут і Соледар: у Малі знищили десятки "вагнерівців"

Ліквідували командира, що захоплював Бахмут і Соледар: у Малі знищили десятки "вагнерівців"

12:42 Світ
"Це віджене РФ за Урал": Світан сказав, що саме зможе вигнати окупантів з України

"Це віджене РФ за Урал": Світан сказав, що саме зможе вигнати окупантів з України

09:38 Україна
ГУР потужно атакувало авіабази в РФ: аналітики розкрили вражаючі наслідки

ГУР потужно атакувало авіабази в РФ: аналітики розкрили вражаючі наслідки

09:31 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Потужний удар на сході: у РФ катастрофічні втрати, у ЗСУ назвали напрямок 3811

Потужний удар на сході: у РФ катастрофічні втрати, у ЗСУ назвали напрямок

РФ втратила Чорноморський флот: в росіян почалась істерика 2889

РФ втратила Чорноморський флот: в росіян почалась істерика

Втрати будуть шалені: британський полковник припустив, що принесе поразку РФ 2372

Втрати будуть шалені: британський полковник припустив, що принесе поразку РФ

В Україну йде антициклон Gustav: де вируватимуть грози та нестерпна спека 1774

В Україну йде антициклон Gustav: де вируватимуть грози та нестерпна спека

Останні новини

12:42

Ліквідували командира, що захоплював Бахмут і Соледар: у Малі знищили десятки "вагнерівців"

12:35

Що заборонено робити 29 липня: яке церковне свято у цей день

12:31

Фінансовий гороскоп на тиждень із 29 липня до 4 серпня: хто озолотиться

12:27

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Водоліям - негаразди, Дівам - гармонія

11:31

Що таке виприни і драпаки: лише одиниці знають справжнє значення

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати УкраїніПогрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні
11:01

"У цьому плані я самовпевнена": у колишньої дружини Віктора Павліка новий роман

10:55

Що залишилось від флоту Росії: Плетенчук розкрив проблеми окупантів

10:20

"Не треба перемагати на полі бою": військовий заявив про "головну задачу" для України

09:38

"Це віджене РФ за Урал": Світан сказав, що саме зможе вигнати окупантів з України

Реклама
09:31

ГУР потужно атакувало авіабази в РФ: аналітики розкрили вражаючі наслідки

09:13

Лукашенко і "Путін" сидять на острові і зображують роботу думкиПогляд

08:39

РФ вночі вдарила по Україні ракетою Х-59 і дронами, збити вдалося не усе: деталі

07:47

У Курській області РФ прогриміли вибухи, палає нафтобаза: подробиціВідео

06:21

Мирні переговори: ми пройшли велике коло і повернулися на початкову точкуПогляд

05:20

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти літеру S за 15 секунд

04:43

Гороскоп на завтра 29 липня: Близнюкам - суцільне задоволення, Левам - особливе знайомство

03:34

РФ втратила Чорноморський флот: в росіян почалась істерика

02:45

"Вбиваємо росіян": командир штурмовиків ЗСУ розкрив колосальні втрати РФ

02:00

Чому не варто мити волосся перед візитом до перукаря: стиліст розкрив хитрістьВідео

00:29

Чоловік Алсу наказав охороні не пускати співачку у квартиру

Реклама
00:12

Під час навчального польоту на К-10 Swift загинув курсант: подробиці трагедії

27 липня, субота
23:33

"Прогрес - не наш. Вовче - не наше": комбат 47 ОМБр розкрив пекельну ситуацію на фронті

22:35

Міноборони назвало вражаюче число поранених військових, які повертаються у стрій

22:31

В Укренерго заявили про скасування відключень: кому світить більше електроенергії

21:32

Дрон б'є як Tomahawk: "вогняні" деталі удару по аеродрому Оленя у РФ

21:16

Чи зможе Україна витягнути свій щасливий "квиток миру"?Погляд

20:49

Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Марокко на Олімпіаді-2024

20:22

На тлі невиліковної хвороби: Селін Діон викликала фурор своїм виступомВідео

20:21

Київстар ТБ транслюватиме у вільному доступі літні Олімпійські ігри в Парижі

20:20

Україну не приймуть до ЄС і НАТО: Орбан зашкварився скандальною заявою

20:05

"Маємо бути готові": в ДПСУ зізнались, чи готує РФ наступ з Білорусі і з боку Сумщини

19:52

Втрати будуть шалені: британський полковник припустив, що принесе поразку РФ

19:42

США осадили Китай через підтримку РФ: Пекін заговорив про "мирні переговори"

18:47

"Наїхав" на США, як Путін: Орбан оскандалився заявою щодо "Північних потоків"

18:43

Світла не буде лише чотири години: графік відключення електроенергії на 28 липня

18:26

Удари ЗСУ Storm Shadow по цілях у РФ: у Британії розкрили позицію Лондона

18:10

В Україну йде антициклон Gustav: де вируватимуть грози та нестерпна спека

17:53

Поклони і пісня Пугачової: Данилко виступив на концерті у ЮрмаліВідео

17:33

Як поставити апостроф на ноутбуці: найпростіші поради

17:26

Має шикарний вигляд: Пугачова показалася в ЮрмаліВідео

Реклама
17:19

Підірвані вертольоти застосовували у війні з Україною: деталі удару ГУР по цілях у РФВідео

17:00

Окупанти обстріляли центр Глухова на Сумщині: загинула дитина, багато пораненихФото

16:24

Нова тактика ворога: РФ поступово йде вперед, але навряд чи захопить Донбас – WP

15:59

Під Волгоградом розбився російський винищувач Су-34: що відомоВідео

15:23

Квітковий мікс в одному горщику: що можна посадити і як не занапастити рослини

15:09

Потужний удар на сході: у РФ катастрофічні втрати, у ЗСУ назвали напрямок

15:02

Потужна спецоперація ГУР: вдалось уразити одразу кілька літаків РФ - ЗМІ

14:34

Україна працює над звільненням Криму: які кроки роблять ЗСУ

14:25

Якщо я не виграю, почнеться Третя світова війна: Трамп "виділився" заявою

13:59

Новий наступ у планах: ворог може готувати атаку на Запоріжжі

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти