"Бій з кров'ю": Тіна Кароль зробила жорстке передбачення про Нацвідбір

Співачка вважає, що учасники зіткнуться з напруженою конкуренцією.

https://glavred.net/starnews/boy-s-krovyu-tina-karol-sdelala-zhestkoe-predskazanie-o-nacotbore-10736384.html Посилання скопійоване

Тіна Кароль - Національний відбір 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Ви дізнаєтеся:

Тіна Кароль висловилася про Національний відбір

Співачка розповіла, чи допомагала комусь із учасників

Українська співачка і колишній музичний продюсер Національного відбору Тіна Кароль висловила припущення про те, чого очікувати глядачам від фіналу Нацвідбору. Своїми думками вона поділилася в ефірі "Нашого радіо".

За словами Тіни, рівень виконавців, які подали свої заявки на Національний відбір на Євробачення 2026 цього року, значно зріс. Артистка зізналася, що її радує сміливість артистів, які хочуть заявити про себе світовій аудиторії.

відео дня

Тіна Кароль була продюсером Національного відбору / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Це буде крутий Нацвідбір. Нарешті виконавці не побоялися ризикувати своїми завтрашніми концертами. Навпаки — це майданчик для розкрутки. Приходьте туди, щоб вас побачила багатомільйонна аудиторія", — закликала Кароль.

Також співачка зазначила, що через високу конкуренцію на Нацвідборі може розгорнутися справжня драма. Вона іронічно заявила, що боротьба буде неабиякою.

"Моє бачення, що це буде такий бій з кров'ю", — сказала артистка.

Тіна Кароль — фіналісти Нацвідбору / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Крім цього, Кароль задали питання, чи зверталися до неї за допомогою учасники Національного відбору. Співачка вирішила не розкривати цю таємницю, щоб не впливати на сприйняття слухачів.

"Це теж я не маю права говорити, щоб не впливати. Я не інтригую, я просто хочу чесності", — сказала Тіна.

Національний відбір на Євробачення 2026 — коли відбудеться

Фінал Нацвідбору відбудеться вже 7 лютого 2026 року. Шоу розпочнеться о 18:00 з передшоу, а о 18:30 — з основної трансляції та виступів фіналістів на телеканалі Суспільне Культура та на платформах Суспільного.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка Настя Каменських, яка після мовного скандалу переїхала жити і будувати кар'єру за кордон, зважилася на відверті зізнання. На контрасті з яскравим спокусливим образом артистка спробувала поговорити з шанувальниками про особисте.

Також український військовий і чоловік зірки 1+1 Валентини Хамайко Андрій Онистрат розповів в інтерв'ю про трагедію, яка сталася в його родині. Він втратив на фронті сина, який добровільно пішов захищати Україну влітку 2022 року.

Вас може зацікавити:

Про особу: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) — українська співачка і актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред