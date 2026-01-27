Рус
Побачення з Тіною: Кароль заінтригувала зізнанням про особисте життя

Анна Підгорна
27 січня 2026, 08:45
Поп-діва стала на новий шлях.
Тіна Кароль
Тіна Кароль особисте життя - що вирішила співачка / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Коротко:

  • Тіна Кароль розповіла про зміни
  • Вони стосуються особистого життя артистки

13 років українська співачка Тіна Кароль офіційно самотня. Після смерті чоловіка, продюсера Євгена Огіра, зірка не заводить публічних романів і не коментує їх. Єдиним чоловіком у її житті вона називала свого сина від Огіра Веніаміна (2008 р.н.).

Лише недавно, через довгі роки після важкої втрати, Кароль почала замислюватися про нового партнера в її житті. Нове зізнання Тіни в ефірі Люкс ФМ стало тому підтвердженням.

Так стало відомо, що співачка все ж ходить на побачення вже як мінімум місяць - на питання про це від ведучого вона впевнено і не замислюючись відповіла ствердно. Правда, ніякої інформації про свого візаві Тіна Кароль розкривати не стала.

Тіна Кароль
Тіна Кароль особисте життя - що вирішила співачка / фото: instagram.com/luxfm.life

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Олександр Усик довів до сліз відомого актора. Олександр Рудинський зізнався, що чемпіон виконав його заповітну мрію.

Також продюсер і військовослужбовець Роман Недзельський розкрив, як намагався врятувати шлюб з українською співачкою Оксаною Білозір. Пара була разом тридцять три роки.

Про персону: Тіна Кароль

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

"Мрійте далі": Рютте впевнений, що Європа не здатна захистити себе без США

