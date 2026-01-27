Побачення з Тіною: Кароль заінтригувала зізнанням про особисте життя

Коротко:
- Тіна Кароль розповіла про зміни
- Вони стосуються особистого життя артистки
13 років українська співачка Тіна Кароль офіційно самотня. Після смерті чоловіка, продюсера Євгена Огіра, зірка не заводить публічних романів і не коментує їх. Єдиним чоловіком у її житті вона називала свого сина від Огіра Веніаміна (2008 р.н.).
Лише недавно, через довгі роки після важкої втрати, Кароль почала замислюватися про нового партнера в її житті. Нове зізнання Тіни в ефірі Люкс ФМ стало тому підтвердженням.
Так стало відомо, що співачка все ж ходить на побачення вже як мінімум місяць - на питання про це від ведучого вона впевнено і не замислюючись відповіла ствердно. Правда, ніякої інформації про свого візаві Тіна Кароль розкривати не стала.
Про персону: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
