Музикант улюбленої групи Путіна вирушив на війну з Україною — подробиці

Олександр Вайнберг приєднається до російських окупантів.

Олександр Вайнберг / колаж: Главред, фото: росСМИ, nnov.er.ru

Ви дізнаєтеся:

Екс-учасник групи "Любе" вирішив піти на війну

Як він допомагав російським окупантам

Російський музикант і колишній учасник групи "Любе" Олександр Вайнберг вирішив приєднатися до російських окупантів і заявив, що йде на фронт. Про це повідомляють російські ЗМІ.

64-річний путініст останніми роками обіймав посаду сенатора Ради Федерації РФ. Для того щоб приєднатися до армії країни-агресора, колишній музикант написав заяву "за власним бажанням".

"Заяву про складання повноважень Олександр Владеленович написав за власним бажанням у зв'язку з особистим рішенням відправитися на "СВО", — заявив чиновник-пропагандист Євген Люлін.

Олександр Вайнберг з Денисом Пушиліним / фото: nnov.er.ru

До кінця терміну Вайнберга в Раді Федерації залишалося не так багато — його робота в Кремлі мала завершитися в 2026 році. Однак екс-учасник "Любе" не став чекати закінчення своїх повноважень і, як заявляють російські пропагандисти, рвався допомагати армії РФ.

"З початку "спеціальної військової операції" Олександр Вайнберг активно допомагав фронту, брав участь у зборі гуманітарної допомоги, неодноразово виїжджав "за стрічку". Цього року через закінчення терміну його повноважень у Раді Федерації він вирішив не чекати певної дати і вже зараз зосередити свої зусилля на наданні допомоги бійцям "СВО". Вважаю, що це вчинок справжнього чоловіка", — заявили пропагандисти.

Олександр Вайнберг став сенатором в РФ / фото: nnov.er.ru

Володимир Путін і група "Любе"

Історія групи "Любе" тісно пов'язана з російським диктатором Володимиром Путіним і підтримкою його політики. Президент РФ неодноразово називав Миколу Расторгуєва своїм улюбленим виконавцем, підкреслюючи, що колектив співає "зрозумілою мовою про наше життя". Ця симпатія підтверджується не тільки державними нагородами та особистим спілкуванням — Расторгуєв часто згадує, як Путін чекав на нього за лаштунками після концерту, щоб запросити "на чай", — але й символічними жестами. Саме під хіти "Любе" Путін виходив до публіки в знакові моменти, зокрема в ніч після виборів у 2008 році. Сьогодні група офіційно вважається музичним рупором Кремля.

Про музичний гурт: Любе Любе — радянська і російська рок-група, заснована 14 січня 1989 року композитором Ігорем Матвієнко, солістом якої є Микола Расторгуєв, повідомляє Вікіпедія. Творчість колективу орієнтована на рок-музику з використанням елементів авторської та військової пісні. Група займається пропагандою війни. Не раз відвідували окуповані території Луганської та Донецької областей, де влаштовували концерти для проросійських терористичних угруповань. Також вони незаконно відвідували Кримський півострів.

