В Росії заявили про повну окупацію Вочанська - яка насправді ситуація

Юрій Берендій
16 травня 2026, 18:09
Сили оборони продовжують утримувати позиції у Вовчанську попри постійні штурми та спроби військ РФ просунутися вглиб міста, зазначив Харківський.
В Росії заявили про повну окупацію Вочанська - яка ситуація в місті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Українські воїни тримають позиції та борються за Вовчанськ
  • Командири РФ брешуть Путіну про нібито взяття населеного пункту

Попри заяви російського командування про нібито повне захоплення Вовчанська, бої за місто тривають і станом на середину травня 2026 року українські військові продовжують утримувати позиції у населеному пункті. Про це в інтерв’ю Главреду розповів начальник сектору реагування патрульної поліції Вовчанська Олексій Харківський.

"На даний момент українські військові залишаються у Вовчанську. Наші позиції в самому місті є досі. Так, ворог іноді просувається, іноді вклинюється в нашу оборону, здійснює інфільтрацію. Однак наші військові – велике їм спасибі – утримують Вовчанськ, борються за нього і зберігають присутність на вулицях міста", - розповів він.

За словами Харківського, у Вовчанську вже не залишилося цивільних мешканців, оскільки місто повністю зруйноване і перебувати там неможливо. Водночас за кілька кілометрів від міста ще залишаються кілька літніх людей, які відмовляються евакуюватися. Українські військові періодично помічають їхні переміщення між різними місцями.

Він також підтвердив, що російське командування, ймовірно, намагається підлаштувати реальну ситуацію під раніше озвучені доповіді про нібито захоплення Вовчанська. Поліцейський погодився із тезою про те, що російські командири не можуть визнати перед Володимиром Путіним, що надали неправдиву інформацію.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що РФ не планує відновлювати зруйновані окуповані міста, оскільки не має для цього ані ресурсів, ані бюджету. За його словами, максимумом можуть стати "потьомкінські села" для російської пропаганди. Експерт також попередив про подальше перетворення захоплених територій на міста-привиди.

Як раніше повідомляв Главред, економіст Володимир Мілов пояснював, що окуповані території Донбасу стають фінансовим тягарем для Росії через санкції, втечу населення та відсутність інвесторів. Він наголошував, що навіть російський бізнес не готовий вкладати кошти в регіони поблизу фронту через постійну загрозу ударів і руйнувань.

Зазначимо - полковник запасу ЗСУ Роман Світан раніше заявляв, що відновлення деокупованих міст залежатиме від майбутньої стратегії розвитку Донбасу. Йдеться насамперед про економічний потенціал регіону, включно з видобутком ресурсів і промисловістю. Водночас експерт переконаний, що українські міста після звільнення все одно відбудовуватимуть хоча б частково.

Про персону: Олексій Харківський

Олексій Харківський - начальник сектору реагування патрульної поліції Вовчанська. Під час бойових дій Харківський став відомим завдяки регулярним публікаціям із районів, що перебували під російськими обстрілами, зокрема з Вовчанська та інших прикордонних населених пунктів Харківської області. Його дописи та відео часто використовували українські медіа як джерело оперативної інформації про ситуацію в області.

