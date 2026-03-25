Таємницю зникнення розкрито: популярний блогер-пліткар мобілізувався

Коротко:
- Богдан Беспалов раптово припинив свою діяльність наприкінці січня
- Наприкінці березня блогер розкрив причину свого "зникнення"
Український блогер Богдан Беспалов, який називає себе "татом пліткарів", зник з інформаційного простору наприкінці січня — близькі люди та постійні читачі почали бити на сполох через його відсутність. Пізніше сам Богдан вийшов на зв'язок і повідомив, що зараз не здатний вести блог у колишньому форматі. Деталей про своє "зникнення" він не розголошував.
25 березня в Telegram-каналі Беспалова з'явився пост, яким він пояснив свою тривалу відсутність. Пліткар опублікував фото у військовій формі з підписом: "Служу українському народові".
Шанувальники Богдана Беспалова в соціальних мережах бажають йому успішної служби та вірного ангела-охоронця. Адміністратор каналу, який зараз веде блог замість Богдана, зазначив, що пізніше він поділиться деталями.
