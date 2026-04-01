Російська ракета зруйнувала будинок зірки шоу "МайстерШеф"

Коротко:
- Що сталося з будинком кулінарів
- Як він зараз виглядає
Відома українська блогерка Даша Євтух, яка стала популярною в мережі завдяки нестандартним розпакуванням і участі в кулінарному проєкті "МайстерШеф", повідомила про те, що їхній будинок із чоловіком Олександром Глазовим, також учасником шоу, було зруйновано російською ракетою.
Про це блогери та кулінари написали на своїх сторінках в Instagram і показали, як зараз виглядає будинок.
"Це все, що залишилося від нашого будинку. Слава Богу, всі живі. Бережіть себе і своїх близьких!" — написав Глазов.
Чоловік блогерки також додав, що з ними все добре і вони, на щастя, не постраждали.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Анастасія Стоцька, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, знову показала своїх дітей і знову вкотре підтвердила, наскільки вони схожі на її давнього партнера по сцені та, за чутками, коханця, Філіпа Кіркорова.
Про особу: Даша Євтух
Даша Євтух — учасниця 11 сезону "МайстерШеф" і зірка TikTok. Вона живе в селі та ділиться з глядачами моментами свого життя через кумедні та щирі відео. Вона одружена з учасником "МайстерШеф" і виховує доньку Феміду.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред