Чи схвалять США новий пакет фіндопомоги Україні - конгресмен відповів

Віталій Кірсанов
16 травня 2026, 15:52
За словами конгресмена-республіканця, війна Росії проти України відбувається "на порозі Європи".
У Конгресі США ставлять під сумнів нове фінансування України
Що сказав Брайан Маст:

  • Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва
  • Вашингтон продовжить підтримувати Україну

Конгрес США навряд чи схвалить новий великий пакет фінансової допомоги Україні. Таку думку висловив голова комітету з закордонних справ Палати представників США Брайан Маст. Про це пише "Радіо Свобода".

"Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні — на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів або будь-яку іншу суму", — заявив Маст.

За словами конгресмена-республіканця, війна Росії проти України відбувається "у дворі Європи", тому саме європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва.

Маст також заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа дотримується "виваженого" підходу до війни в Україні.

Водночас Вашингтон, за його словами, продовжуватиме підтримувати Київ через передачу озброєння, розвіддані та санкційний тиск на Росію.

"Ми готові бути посередниками миру. Європа повинна захищати власне подвір'я", - сказав Маст.

Водночас американський конгресмен підтримав ідею нових санкцій проти Росії. Однак він наголосив, що обмеження не повинні завдавати більше шкоди союзникам США, ніж самій РФ.

"Санкції повинні завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам і нашим союзникам", - підкреслив Маст.

Оцінка підтримки України з боку партнерів

Політолог і керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що допомога Україні від західних союзників залишається стабільною і значною. Він підкреслив, що важливу роль у цьому відіграє Європейський Союз, який надає як фінансову, так і суттєву військову підтримку.

За словами експерта, Україна фактично закуповує американське озброєння за кошти, надані європейськими партнерами. Фесенко також нагадав про переговори у Вашингтоні 18 серпня, де обговорювався масштабний пакет військових закупівель на суму 90–100 млрд доларів.

"Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобуття перемоги у війні", — підкреслив експерт.

Інфографіка Главред
Інфографіка Главред

Військове співробітництво між Україною та США — новини за темою

Як повідомляв Главред, США та Україна наблизилися до формування нової моделі оборонного партнерства: міжурядові команди підготували проект меморандуму, який має визначити умови майбутньої угоди.

У проекті закладена можливість експорту українських військових технологій до США та створення спільних виробничих майданчиків для дронів. За даними телеканалу, інтерес Вашингтона посилився після того, як українські розробки проявили себе під час війни в Ірані.

Раніше американські військові розгорнули українську систему протидії дронам "Карта неба" на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії ударів іранських безпілотників і ракет. За даними Reuters, платформу встановили на базі Принца Султана, а українські інструктори вже прибули для навчання американських підрозділів.

Нагадаємо, українські військові накопичили унікальний досвід протидії іранським дронам типу "Шахед", який може бути корисним для США у протистоянні з Іраном. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті також зазначається, що до українських напрацювань у сфері боротьби з безпілотниками виявляють інтерес не тільки США, а й кілька держав Перської затоки.

Про особу: Брайан Маст

Брайан Маст (Brian Mast) — американський політик, член Палати представників США від Республіканської партії, який представляє 21-й виборчий округ штату Флорида.

Брайан Маст народився 10 липня 1980 року.

Брайан Маст відомий як ветеран військової служби, який отримав важкі поранення під час бойових дій.

Служив в армії США в якості фахівця з знешкодження бомб в Афганістані. У 2010 році в результаті вибуху саморобного пристрою втратив обидві ноги і палець на руці.

Нагороджений медалями "Пурпурне серце" та "Бронзова зірка".

Вперше був обраний до Конгресу США у 2016 році.

Є одним із найрішучіших прихильників Ізраїлю в Конгресі. У минулому добровільно допомагав ізраїльській армії як цивільний волонтер.

