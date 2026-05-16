"На прощання": Єфросиніна та Полякова публічно розійшлися після скандалу

Маша Єфросиніна та Оля Полякова вирішили припинити співпрацю.

https://glavred.net/starnews/na-proshchanie-efrosinina-i-polyakova-publichno-razoshlis-posle-skandala-10765361.html Посилання скопійоване

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Єфросиніна, Оля Полякова

Ви дізнаєтеся:

Єфросиніна та Полякова закривають проект "Дорослі дівчата"

Як вони пояснили своє рішення

Популярна ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова вирішили публічно оголосити про припинення співпраці. В Instagram Єфросиніна повідомила, що проєкт "Дорослі дівчата" призупиняє свою роботу.

Зірки співпрацювали протягом понад 5 років і зробили своє шоу одним із найпопулярніших на українському YouTube. Маша та Оля обговорювали теми, які були близькі аудиторії, і полюбилися глядачам своєю прямолінійністю та гострими висловлюваннями.

відео дня

Єфросиніна та Полякова — скандал / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

"5,5 років тому ми разом сіли перед камерою, щоб відверто поговорити з вами — так, як ми, жінки, робимо це на власних кухнях з подругами. Ми не могли тоді уявити собі, що станемо частиною життя мільйонів українок, але стали. Були з вами різними: щасливими, заплаканими, іноді розлюченими, але завжди — справжніми. Ми стали тими подругами для вас і одна для одної, які разом проходили свої найскладніші часи. Ми підняли теми, про які раніше не прийнято було говорити вголос. Зараз ми відчули: проєкт виконав свою головну місію. Саме тому ми прийняли рішення: YouTube-проєкт "Дорослі дівчата" призупиняє свою історію", — написала Єфросиніна.

Маша постаралася обійти гострі кути у своїй заяві та натякнула, що недавній скандал, пов'язаний із висловлюваннями чоловіка Полякової про ведучу та її чоловіка Тимура Хромаєва, не має ані найменшого стосунку до рішення знаменитостей.

Маша Єфросиніна про розставання з Поляковою / скрін з відео

"Звичайно, ми бачимо всі ці заголовки і спроби знайти підтекст там, де його немає. Скажемо один раз: ми залишаємося дорослими жінками, які можуть дозволити собі обговорити незручні теми. Але робимо це приватно і пишаємося тим, що нам завжди вистачало і вистачає мудрості та поваги одна до одної, щоб приходити до порозуміння в питаннях наших стосунків. Кожна з нас продовжує розвивати власні проєкти та цінувати шлях, який ми пройшли разом. А якщо колись повернемося, то це вже буде зовсім інший, оновлений формат. На прощання ми підготували для вас два подарунки: наш архівний випуск і запис великого туру, з яким минулого року ми проїхали 22 міста України", — заявила ведуча.

Інфографіка Єфросиніна / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що напередодні гранд-фіналу Євробачення 2026 музичний продюсер Національного відбору Джамала оцінила шанси співачки LELEKA на перемогу. Тріумфаторка конкурсу минулих років озвучила вельми оптимістичний прогноз для України.

Також зірка культової комедії "Американський пиріг" Джейсон Біггс розлучається зі своєю дружиною після майже 18 років спільного життя. Пара офіційно підтвердила чутки про розрив, зазначивши, що це рішення було обопільним.

Вас може зацікавити:

Про особу: Маша Єфросиніна Маша Єфросиніна — українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаSтгоуон, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша", повідомляє Вікіпедія. Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус" та найуспішніших — за версією видання "Новое время". З 2018 року — Почесний посол ООН у сфері народонаселення в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред