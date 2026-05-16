"Будьмо реалістами": у Раді озвучили тривожний прогноз щодо вступу України до ЄС

Важливе із заяв Галайчука:

Одним із питань стане перший кластер, де йдеться про реформи

Складним процесом була і залишиться інтеграція українського АПК

Народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук прокоментував питання про те, які з переговорних розділів щодо вступу України до Євросоюзу можуть стати найскладнішими для Києва.

Як він підкреслив в інтерв'ю Главреду, одним із таких питань стане перший кластер, де йдеться про загальні реформи.

"Наприклад, горезвісне питання корупції. З одного боку, ніхто не очікує, що ми повністю переможемо корупцію і у нас не буде жодного корупційного злочину. Будемо реалістами. Але тоді виникає питання: як оцінити, що Україна успішно виконує свої зобов’язання?", – каже народний депутат.

Він переконаний, що, з одного боку, корупційні скандали, певною мірою шкодять Україні, але вони мають і парадоксальний позитивний ефект – адже це доказ того, що система працює.

"Корупціонерів виявляють, ловлять на гарячому, засуджують, відправляють до в’язниці тощо. Боротьба з корупцією — це не разовий результат, якого можна досягти і поставити крапку. Це процес, який має стати системним та ефективним", — пояснив політик.

Якщо говорити про економіку, то складним процесом була і залишиться інтеграція українського аграрного сектора в структури ЄС, попередив народний обранець.

"У нас вже є багато сумнівів з боку великих українських аграрних компаній, які торгують переважно з азіатськими та африканськими клієнтами. Вони кажуть: "Ми просто втратимо ці ринки. Якщо наша продукція вироблятиметься за стандартами ЄС, якщо ми будемо використовувати ті пестициди та добрива, які дозволені в ЄС, а ті, що застосовуємо зараз, будуть заборонені, наша продукція стане занадто дорогою для цих ринків. Ми їх втратимо. Навіщо мені європейський ринок, якщо мене влаштовує азіатський, і він мені цікавіший?" Тобто буде певний опір і всередині країни", — сказав він.

Співрозмовник також нагадав і про опір, який вже існує щодо української аграрної продукції в Європі.

"Те саме стосується української металургії та інших секторів. Складнощі будуть, але всі країни стикалися з такими складнощами і вчилися їх долати. Ми розуміємо складність ситуації, але Україна вже продемонструвала, що є частиною вирішення багатьох дуже важливих для ЄС питань. Тому сподіваємося на розуміння і певний рух назустріч з боку наших європейських партнерів", – додав Галайчук.

Україна рухається до ЄС: експерти про вигоди для сусідів

Денис Кузьмін із Центру міжнародних досліджень ОНУ імені І. І. Мечникова зазначає, що, попри критику з боку Будапешта, інтеграція України до Європейського Союзу може принести відчутні економічні вигоди й для Угорщини.

На його думку, для угорської економіки вигідніше бачити Україну всередині Шенгенської зони та Єврозони, ніж на зовнішньому кордоні ЄС. "Вступ України до ЄС стане для Угорщини виключно позитивним фактором", — підкреслив Кузьмін в ефірі телеканалу FREEДOM.

Про персону: Вадим Галайчук Вадим Галайчук — народний депутат України IX скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Займається питаннями адаптації українського законодавства до норм ЄС та супроводом євроінтеграційних законопроєктів. Також є головою української частини Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС, що є майданчиком для міжпарламентської співпраці України та Євросоюзу.

