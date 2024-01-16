'Розпаковка' року: відома блогерка розкрила свою вагітність

Відома українська блогерка Даша Євтух, яка стала популярною у Мережі завдяки нестандартним розпаковкам, повідомила про свою вагітність.
Радісною новиною зірка поділилася у своєму Instagram. Даша опублікувала фото, яке було зроблене в теплу пору року. На знімку вона позувала у білій сукні, поруч із нею її чоловік Олександр Глазов. Закохані ніжно трималися за руки та дивилися одне на одного.
"Чекаємо на поповнення", - коротко підписала світлину Даша та додала смайлики.відео дня
Підписники блогерки неабияк зраділи новині. У коментарях під фото вони одразу почали вітати подружжя з майбутнім первістком.
Нагадаємо, що відома блогерка Настя Талпа вдруге вагітна. На каналі Анастасії в TikTok з'явився ролик, в якому вона спершу каже, що замовила чоловікові подарунок, потім показує, як вручає Богдану білий конверт, де був тест на вагітність.
Переможниця "Холостяка" показала великий вагітний живіт. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася відео, де позує в чорному в'язаному ліфчику, спідницею максі і, власне, животом.
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