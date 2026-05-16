Москва під масованою атакою дронів: аеропорти паралізовані, у небі десятки БпЛА

російська влада заявляє про роботу ППО та нібито збиті цілі, однак моніторингові канали повідомляють про продовження атаки.

https://glavred.net/war/moskva-pod-massirovannoy-atakoy-dronov-aeroporty-paralizovany-v-nebe-desyatki-bpla-10765319.html Посилання скопійоване

Масована атака на Москву / Колаж: Главред, фото: скриншот

Головне:

Із самого ранку Москву атакують невідомі безпілотники

Через загрозу дронів призупинено роботу столичних аеропортів

Атака триває, десятки нових дронів рухаються до столиці РФ

Від ранку 16 травня Москву масовано атакують безпілотники. Мешканці повідомляють про численні вибухи у різних районах міста та передмістях.

відео дня

Роботу столичних аеропортів довелося екстрено призупинити. Про це повідомляють росЗМІ та моніторингові канали.

Зазначається, що у небі над столицею ввели спеціальний план "Килим" - цивільну авіацію повністю зупинили. Літаки, що прямували до Москви, перенаправили на запасні аеродроми в інших регіонах РФ, а рейси на виліт затримали. Повітряна інфраструктура міста фактично опинилася в стані тимчасового колапсу.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито відбили першу хвилю атаки. За його словами, у напрямку столиці летіли 32 дронів, які вдалося знищити. Чиновник традиційно запевнив, що "руйнувань та постраждалих немає".

Однак незалежні джерела та моніторингові пабліки спростовують ці заяви. Вони повідомляють, що атака триває й надалі: у бік Москви з кількох напрямків рухаються нові групи безпілотників. Очікується, що кількість вибухів у Підмосков’ї найближчим часом може суттєво зрости.

Вибухи в Росії - останні новини

Як писав Главред. у ніч на 16 травня у Ставропольському краї Росії було гучно. Безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот". На об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, в ніч на 13 травня дрони атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та в Темрюкському районі пролунала серія вибухів. Після атаки в Тамані спалахнула пожежа в районі місцевого морського порту.

Нагадаємо, 8 травня дрони атакували район Ханкали в Грозному, де розташована одна з найбільших російських військових баз, а також площу біля вокзалу поряд із будівлею УФСБ по Чечні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред