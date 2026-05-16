Москва під масованою атакою дронів: аеропорти паралізовані, у небі десятки БпЛА

Головне:
- Із самого ранку Москву атакують невідомі безпілотники
- Через загрозу дронів призупинено роботу столичних аеропортів
- Атака триває, десятки нових дронів рухаються до столиці РФ
Від ранку 16 травня Москву масовано атакують безпілотники. Мешканці повідомляють про численні вибухи у різних районах міста та передмістях.
Роботу столичних аеропортів довелося екстрено призупинити. Про це повідомляють росЗМІ та моніторингові канали.
Зазначається, що у небі над столицею ввели спеціальний план "Килим" - цивільну авіацію повністю зупинили. Літаки, що прямували до Москви, перенаправили на запасні аеродроми в інших регіонах РФ, а рейси на виліт затримали. Повітряна інфраструктура міста фактично опинилася в стані тимчасового колапсу.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито відбили першу хвилю атаки. За його словами, у напрямку столиці летіли 32 дронів, які вдалося знищити. Чиновник традиційно запевнив, що "руйнувань та постраждалих немає".
Однак незалежні джерела та моніторингові пабліки спростовують ці заяви. Вони повідомляють, що атака триває й надалі: у бік Москви з кількох напрямків рухаються нові групи безпілотників. Очікується, що кількість вибухів у Підмосков’ї найближчим часом може суттєво зрости.
Вибухи в Росії - останні новини
Як писав Главред. у ніч на 16 травня у Ставропольському краї Росії було гучно. Безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот". На об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
Крім того, в ніч на 13 травня дрони атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та в Темрюкському районі пролунала серія вибухів. Після атаки в Тамані спалахнула пожежа в районі місцевого морського порту.
Нагадаємо, 8 травня дрони атакували район Ханкали в Грозному, де розташована одна з найбільших російських військових баз, а також площу біля вокзалу поряд із будівлею УФСБ по Чечні.
Читайте також:
- Путін втрачає контроль: розкриті подробиці серйозного розколу у владі в РФ
- СБС знищили літак і гелікоптер РФ вартістю понад 40 мільйонів доларів
- Росіяни втратили важливі об'єкти: Сили оборони потужно атакували РФ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред