Останній шанс Путіна виграти війну: у Die Zeit розкрили сценарій

Москва наразі не прагне зруйнувати НАТО, а намагається домогтися скорочення допомоги Києву.

https://glavred.net/world/posledniy-shans-putina-vyigrat-voynu-v-die-zeit-raskryli-scenariy-10765364.html Посилання скопійоване

У РФ залишається небагато шансів на перемогу / колаж: Главред, фото: МО РФ, kremlin.ru

Головне:

Загрозу для європейських країн вже не можна вважати гіпотетичною

Кремль може використовувати тиск на Європу, щоб послабити підтримку України

Ситуація навколо війни в Україні поступово виходить за межі регіонального конфлікту, вважає експертка Анна Нотте з Центру досліджень з питань нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна.

Вона зазначає у статті для Die Zeit, що загрозу для європейських країн вже не можна вважати гіпотетичною — Кремль може використовувати тиск на Європу, щоб послабити підтримку України.

відео дня

На думку Нотте, Москва зараз не прагне зруйнувати НАТО, а намагається домогтися зменшення допомоги Києву. Геополітичні чинники грають на руку Росії: скорочення американської військової присутності в Німеччині, фокус США на Близькому Сході та вичерпання запасів ракет створюють у Кремля "вікно можливостей" для демонстрації сили в Європі.

На тлі стагнації російського наступу в Україні та зростаючих внутрішніх проблем — економічної кризи, невдоволення населення, обмежень зв’язку — російське керівництво шукає нові способи зміцнити своє становище. Особливо тривожною для Москви є активність українських ударів по стратегічних об’єктах у тилу РФ, включаючи нафтопереробні заводи.

Нотте підкреслює, що російська влада все частіше розглядає Європу як потенційну мішень. Публікації Міноборони РФ, що містять список європейських виробників дронів, лише підтверджують готовність Кремля розширювати конфлікт за межі України. Така ескалація, на думку експерта, могла б змусити країни Європи відволікти ресурси на захист і послабити політичну та матеріальну підтримку Києва.

"Москва може розраховувати, що загроза або удари по європейській території шокують країни ЄС і змусять їх зменшити допомогу Україні", — пояснює Нотте.

Єдиний стримуючий засіб, вважає вона, — демонстрація єдності Європи та чітке розуміння Росією, що будь-яка спроба ескалації обійдеться їй надто дорого. Будь-які сумніви в узгоджених діях Заходу можуть стати головним фактором ризику для континенту в найближчі роки.

Перспективи закінчення війни

Експертка Центру Карнегі "Росія–Євразія" Тетяна Станова вважає, що для Кремля важливі не тільки спірні території. На її думку, ключова мета Москви — зберегти контроль над Україною та блокувати її рух у напрямку, який у Росії розглядають як загрозу своїм стратегічним інтересам.

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо завершення війни з "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Інші новини:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред