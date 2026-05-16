ЗСУ фіксують все: "Мадяр" рішуче пригрозив Лукашенку, що відомо

Марія Николишин
16 травня 2026, 14:51
"Мадяр" зауважив, що Лукашенко бреше своєму народу про "нейтралітет".
"Мадяр" розкритикував Лукашенка / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, t.me/robert_magyar

Головне із заяви "Мадяра":

  • ЗСУ фіксують кожен "Шахед", який летить через Білорусь
  • Мінськ фактично бере участь у війні

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Білорусь фактично бере участь у війні проти України, надаючи коридор для російських ударних дронів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, "Мадяр" наголосив, що Сили безпілотних систем ЗСУ фіксують проліт кожного безпілотника типу "Шахед" через територію Білорусі.

"Ми фіксуємо проліт кожного одного "Шахеда", що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України", - йдеться у повідомленні.

За його словами, самопроголошений президент Олександр Лукашенко може постійно брехати своєму народу про "нейтралітет", але його країна причетна до ударів по українцях.

"Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса", - підсумував Бровді.

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Як росіяни починають захищати "Шахеди"

Фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов заявляв, що російські окупанти не припиняють спроб знайти спосіб захистити свої "Шахеди" від українських дронів-перехоплювачів.

За його словами, на деяких "Шахедах" росіяни почали встановлювати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення зенітних дронів, а також для створення перешкод радіолокаційним станціям.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Білорусь - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про продовження інтенсивної підготовки збройних сил країни до можливих бойових дій. У країні розпочали "точкову мобілізацію".

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко сказав, що надавати серйозного значення заявам Олександра Лукашенка про нібито "точкову мобілізацію" в Білорусі не варто, адже ситуація перебуває під контролем українських сил.

Водночас президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія готує новий наступ з території Білорусі. У планах ворога може бути наступ на Чернігів та Київ.

Про персону: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Олександр Лукашенко новини України новини Білорусі Дрон Shahed-136
