Зірка "Американського пирога" розлучається після 18 років шлюбу: названо причину

Віталій Кірсанов
16 травня 2026, 15:03
Джейсон Біггс роками боровся з алкогольною та наркотичною залежністю і приховував це від дружини.
Зірка фільму
Зірка "Американського пирога" розлучається після 18 років шлюбу

Коротко:

  • Пара познайомилася на зйомках фільму у 2008 році
  • Колишнє подружжя хоче зберегти теплі стосунки заради дітей

Зірка культового фільму "Американський пиріг" Джейсон Біггс розлучається з дружиною після майже 18 років шлюбу. Подружжя підтвердило розрив і пояснило, як тепер підтримуватиме стосунки заради дітей. Про це пише People.

Ще недавно пара публікувала сімейні фото і жартувала про спільне життя. Однак тепер стало відомо, що актор і його дружина, актриса і модель Дженні Молен, вирішили розійтися.

За словами інсайдерів, гучних скандалів між ними немає. Більше того, колишні подружжя хочуть зберегти теплі стосунки заради двох синів. Нещодавно Дженні навіть була присутня на святкуванні дня народження актора. Саме це й підігріло чутки про те, що розставання відбувається максимально мирно.

Історія їхнього кохання свого часу розвивалася блискавично. Пара познайомилася на зйомках фільму "Дівчина мого найкращого друга" у 2008 році, а вже через кілька місяців закохані заручилися. Весілля вони організували таємно — церемонія відбулася у вузькому колі лише для найближчих. Відтоді Джейсон і Дженні вважалися однією з найепатажніших і водночас найміцніших пар Голлівуду.

Згодом і сам Біггс відверто заговорив про особисті проблеми. Актор зізнавався, що роками боровся з алкогольною та наркотичною залежністю і приховував це від дружини.

За словами зірки, в певний момент ситуація стала критичною, але йому вдалося повернути контроль над власним життям і повністю відмовитися від шкідливих звичок.

Про особу: Джейсон Біггс

Джейсон Біггс — американський актор, який здобув світову популярність завдяки головній ролі Джима Левенштейна в молодіжній комедійній франшизі "Американський пиріг".

Народився 12 травня 1978 року в штаті Нью-Джерсі, США).

Знімається з 5 років, починав з рекламних роликів і денних серіалів.

Закріпив за собою амплуа комедійного актора після приголомшливого успіху першого "Американського пирога" у 1999 році.

Знімався також у фільмах "Білий полон" та серіалі "Помаранчевий — хіт сезону".

У травні 2026 року стало відомо, що актор розлучається зі своєю дружиною Дженні Молен після 18 років шлюбу. У пари є двоє дітей.

