Одразу три влучання: ЗСУ атакували корабель РФ в порту Бердянська, що відомо

Юрій Берендій
16 травня 2026, 16:59
Удар по російському суховантажу в порту Бердянська уражень продемонстрував вразливість окупантів до атак українських дронів, зазначив Андрющенко.
ЗСУ атакували корабель РФ в порту Бердянська - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як Сили безпілотних систем знищили судно з боєкомплектом РФ
  • Чому російська ППО не змогла захистити порт у Бердянську
  • Які санкції необхідні для зупинки морської логістики ворога

Сили безпілотних систем завдали несподіваного удару по російському суховантажу з боєкомплектом у порту тимчасово окупованого Бердянська. Про деталі атаки розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу.

За його словами, у суховантаж зафіксували щонайменше три влучання.

"У Бердянську всі в шоці, тому що росіяни спершу намагались збити те, що треба уражати ракетами, з кулемета. У підсумку з'явилися прекрасні чорні хмари над портом і над суднами, які там пришвартовані. Це доволі яскраво демонструє те, що там відбулося", – сказав він.

14 травня в порту Бердянська було уражене пришвартоване судно з військовим вантажем. Андрющенко зазначив, що йдеться про суто військову логістичну операцію Росії. За попередніми даними, корабель міг прибути з Єйська, звідки регулярно вирушають судна з подібними вантажами, оскільки там розташований полігон для підготовки підрозділів ППО.

"Окупанти звикли, що такого не було. Це дуже важливо, тому що майже перше за 2026 рік 100% ураження військового судна, яке було пришвартоване. Потяги уражалися, а судна – ще ні", – підкреслив він.

Він також повідомив, що наразі у Бердянську панує інформаційна тиша: окупаційні пабліки поширюють неправдиві версії подій, а повідомлення у місцевих чатах активно видаляються.

За словами Андрющенка, реальна ситуація значно серйозніша, однак деталі не розголошують, щоб не наражати на небезпеку джерела інформації.

Він також зазначив, що під час атаки дронів окупанти фактично не чинили ефективної протидії "із землі". За його словами, українські безпілотники діяли спокійно та безперешкодно виконували наведення на цілі, а сам перебіг операції виявився навіть простішим, ніж прогнозувалось.

"Росіяни не очікували такого удару. Як тільки закінчилась ворожа атака на Україну вночі 14 травня, одразу з'явилось повідомлення від росіян, що можливо завтра буде обмін. Вони знову розігрують карту, щоб прикритися обмінами і щоб ми не били у відповідь. Тому, можливо, через це окупанти не очікували і трошки розслабились по лінії фронту", – пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Андрющенко заявив, що удар по суховантажу в Бердянську став новим етапом у серії успішних атак по російських суднах. За його словами, раніше подібний переломний момент уже відбувся у кампанії проти ворожої залізничної логістики, внаслідок якої були уражені десятки тепловозів і потягів.

Водночас, на його думку, ситуація з кораблями є складнішою, особливо коли йдеться про цивільні баржі. Він звернув увагу, що російські судна й надалі безперешкодно здійснюють рейси між російськими портами та портами окупованих Маріуполя і Бердянська. Андрющенко вважає, що зупинити це можна лише шляхом запровадження прямих санкцій з боку України.

Які цілі російського наступу - думка експерта

Як писав Главред, у межах весняно-літньої наступальної кампанії російські окупанти визначили для себе два головні напрямки, на яких планують зосередити основні зусилля. Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, одним із ключових завдань для РФ залишається спроба наступу та захоплення територій навколо Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Експерт зазначив, що саме заради контролю над цими районами Росія й розпочинала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

Також Селезньов звернув увагу на посилення активності російських військ на півдні Запорізької області. За його словами, там спостерігається перекидання додаткових сил для збільшення тиску на українську оборону.

"Тож ці напрямки будуть актуальними. А на інших ділянках фронту ворог буде намагатися роздмухувати ситуацію для того, щоб змусити український Генеральний штаб ухвалювати певною мірою нераціональні рішення, якщо ми говоримо про концентрацію наших сил та засобів", - вказав він.

Запоріжжя
Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про удари по військових цілях РФ в тилу від фронту

Нагадаємо, що після удару по НПЗ у Туапсе та РЛС "Ай-Петрі" у Криму Генштаб підтвердив серію атак по командних пунктах, складах і логістичних об'єктах окупантів у тилу. Частину цілей уразили повторно. У ЗСУ наголошували, що системні удари по військовій інфраструктурі РФ триватимуть і надалі.

Як раніше повідомляв Главред, повторний удар СБУ по НПЗ у Пермі спричинив масштабну пожежу та евакуацію через загрозу викидів хімічних речовин. Безпілотники подолали понад 1500 кілометрів і вразили ключову установку первинної переробки нафти. У СБУ після операції заявили, що Росія більше не має "безпечного тилу".

Зазначимо - вибухи по всій Росії та удар по заводу для "Шахедів" раніше показали розширення географії українських атак далеко вглиб території РФ. Під удар тоді потрапили підприємства, які виробляють компоненти для дронів і забезпечують російську армію паливом. Уперше ракетну небезпеку оголосили навіть за 2000 кілометрів від кордону з Україною.

Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

