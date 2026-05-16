Одразу три влучання: ЗСУ атакували корабель РФ в порту Бердянська, що відомо

Удар по російському суховантажу в порту Бердянська уражень продемонстрував вразливість окупантів до атак українських дронів, зазначив Андрющенко.

ЗСУ атакували корабель РФ в порту Бердянська - що відомо

Про що йдеться у матеріалі:

Як Сили безпілотних систем знищили судно з боєкомплектом РФ

Чому російська ППО не змогла захистити порт у Бердянську

Які санкції необхідні для зупинки морської логістики ворога

Сили безпілотних систем завдали несподіваного удару по російському суховантажу з боєкомплектом у порту тимчасово окупованого Бердянська. Про деталі атаки розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу.

За його словами, у суховантаж зафіксували щонайменше три влучання.

"У Бердянську всі в шоці, тому що росіяни спершу намагались збити те, що треба уражати ракетами, з кулемета. У підсумку з'явилися прекрасні чорні хмари над портом і над суднами, які там пришвартовані. Це доволі яскраво демонструє те, що там відбулося", – сказав він.

14 травня в порту Бердянська було уражене пришвартоване судно з військовим вантажем. Андрющенко зазначив, що йдеться про суто військову логістичну операцію Росії. За попередніми даними, корабель міг прибути з Єйська, звідки регулярно вирушають судна з подібними вантажами, оскільки там розташований полігон для підготовки підрозділів ППО.

"Окупанти звикли, що такого не було. Це дуже важливо, тому що майже перше за 2026 рік 100% ураження військового судна, яке було пришвартоване. Потяги уражалися, а судна – ще ні", – підкреслив він.

Він також повідомив, що наразі у Бердянську панує інформаційна тиша: окупаційні пабліки поширюють неправдиві версії подій, а повідомлення у місцевих чатах активно видаляються.

За словами Андрющенка, реальна ситуація значно серйозніша, однак деталі не розголошують, щоб не наражати на небезпеку джерела інформації.

Він також зазначив, що під час атаки дронів окупанти фактично не чинили ефективної протидії "із землі". За його словами, українські безпілотники діяли спокійно та безперешкодно виконували наведення на цілі, а сам перебіг операції виявився навіть простішим, ніж прогнозувалось.

"Росіяни не очікували такого удару. Як тільки закінчилась ворожа атака на Україну вночі 14 травня, одразу з'явилось повідомлення від росіян, що можливо завтра буде обмін. Вони знову розігрують карту, щоб прикритися обмінами і щоб ми не били у відповідь. Тому, можливо, через це окупанти не очікували і трошки розслабились по лінії фронту", – пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Андрющенко заявив, що удар по суховантажу в Бердянську став новим етапом у серії успішних атак по російських суднах. За його словами, раніше подібний переломний момент уже відбувся у кампанії проти ворожої залізничної логістики, внаслідок якої були уражені десятки тепловозів і потягів.

Водночас, на його думку, ситуація з кораблями є складнішою, особливо коли йдеться про цивільні баржі. Він звернув увагу, що російські судна й надалі безперешкодно здійснюють рейси між російськими портами та портами окупованих Маріуполя і Бердянська. Андрющенко вважає, що зупинити це можна лише шляхом запровадження прямих санкцій з боку України.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

