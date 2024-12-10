Баба Яга: зірку "Сватів" перестали впізнавати шанувальники

Людмила Артем'єва зовсім більше не схожа на себе.

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Людмила Артем'єва не схожа на себе/ колаж: Главред, фото: instagram.com/ludmilaartemyeva/?hl=uk

Коротко:

Що одягла Людмила Артем'єва

Як вона виглядає

Російська актриса і зірка серіалу "Свати" Людмила Артем'єва, яка так і не висловила свою позицію щодо війни в Україні, але підтримала окупацію Криму Росією, з'явилася на прем'єрі російського фільму "Баба Яга".

На прем'єрі кінострічки з'явилася і Людмила Артем'єва. Вона була в дуже екстравагантному образі, проте вона сильно постаріла і схудла, а також змінила імідж настільки, що шанувальники перестали її впізнавати.

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Людмила Артем'єва з'явилася в екстравагантному образі / Фото 7Дней

Артем'єва вигуляла червоне довге пальто і незвично довгу краватку. Вона також постала в образі яскравої блондинки з короткою стрижкою.

До речі, в цьому ж фільмі зіграла роль колега Артем'євої за серіалом "Свати" - Олеся Железняк, яка виступила на підтримку війни Росії проти України, а також відкрито підтримала терориста Путіна.

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Як раніше писав Главред, на одному із заходів напередодні, актрису складно було впізнати: вона перефарбувала волосся в платиновий блонд і схудла, а також змінила свій стиль. Артем'єва показалася в чорних шароварах і білій довгій блузці, доповнивши образ червоним піджаком.

Раніше зірка комедійного серіалу "Свати", російський актор і запеклий путініст Федір Добронравов, несподівано заговорив про повернення свого улюбленого проєкту. Такий коментар він дав російському пропагандистському ЗМІ.

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Хто така Людмила Артем'єва? Людмила Артем'єва - радянська і російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Росії (1997).

Активний прихильник організації "Відродження. Золотой Век", що характеризується низкою експертів, як тоталітарна секта.

У 2014 році підтримала анексію Криму Росією[. У 2016 році їй було заборонено в'їзд на територію України на три роки у зв'язку з відвідуванням Криму.

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