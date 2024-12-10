Баба Яга: зірку "Сватів" перестали впізнавати шанувальники

Коротко:
- Що одягла Людмила Артем'єва
- Як вона виглядає
Російська актриса і зірка серіалу "Свати" Людмила Артем'єва, яка так і не висловила свою позицію щодо війни в Україні, але підтримала окупацію Криму Росією, з'явилася на прем'єрі російського фільму "Баба Яга".
На прем'єрі кінострічки з'явилася і Людмила Артем'єва. Вона була в дуже екстравагантному образі, проте вона сильно постаріла і схудла, а також змінила імідж настільки, що шанувальники перестали її впізнавати.
Артем'єва вигуляла червоне довге пальто і незвично довгу краватку. Вона також постала в образі яскравої блондинки з короткою стрижкою.
До речі, в цьому ж фільмі зіграла роль колега Артем'євої за серіалом "Свати" - Олеся Железняк, яка виступила на підтримку війни Росії проти України, а також відкрито підтримала терориста Путіна.
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Як раніше писав Главред, на одному із заходів напередодні, актрису складно було впізнати: вона перефарбувала волосся в платиновий блонд і схудла, а також змінила свій стиль. Артем'єва показалася в чорних шароварах і білій довгій блузці, доповнивши образ червоним піджаком.
Раніше зірка комедійного серіалу "Свати", російський актор і запеклий путініст Федір Добронравов, несподівано заговорив про повернення свого улюбленого проєкту. Такий коментар він дав російському пропагандистському ЗМІ.
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Хто така Людмила Артем'єва?
Людмила Артем'єва - радянська і російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Росії (1997).
Активний прихильник організації "Відродження. Золотой Век", що характеризується низкою експертів, як тоталітарна секта.
У 2014 році підтримала анексію Криму Росією[. У 2016 році їй було заборонено в'їзд на територію України на три роки у зв'язку з відвідуванням Криму.
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