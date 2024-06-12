Валюха зі "Сватів" розповіла про удар, який стався з нею через серіал

Тетяна Кравченко розповіла, що перенесла удар через серіал, у якому знімалася.

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Тетяна Кравченко перенесла удар/ колаж: Главред, фото: t.me/tatyana_eduardovna_kravchenko

Російська акторка Тетяна Кравченко, яка родом із Донецька, але підтримує терористичне вторгнення російських окупантів в Україну, розповіла, що отримала удар через серіал "Свати".

Як написали пропагандистські ЗМІ, Кравченко повідомила, що припинення трансляції серіалу "Свати" в Україні, стало для неї ударом. "Заборонили "Сватів". У мене це в голові не вкладається, якщо чесно. А в серці тим більше", - каже путіністка.

Вона також згадує актрису, яка зіграла в серіалі Женю. "Невже забула, як Федя Добронравов у Москві її рятував, коли вона отруїлася? Хіба це виключно робочі стосунки? Вона так гнівно про нас усіх говорила, що я навіть не впізнала її, коли подивилася відео. З такою ненавистю по нас пройшлася, ніби ми з Федькою її вороги", - дивується акторка, яка підтримує напад Путіна на мирну Україну.

відео дня

Хто така Тетяна Кравченко? Тетяна Кравченко - радянська та російська акторка театру і кіно. Народна артистка Російської Федерації (2002).

У 2014 році підтримала анексію Криму Росією.

У 2015 році акторці було заборонено в'їзд в Україну, оскільки вона підтримала анексію Криму Росією і самопроголошені "ДНР" (террористическая организация. - ред.) і ЛНР.

У 2023 році підтримала вторгнення Росії в Україну, засудила президента України Володимира Зеленського, при цьому заявивши, що Україна "перетворюється на фашистську державу".

Тетяна Кравченко - останні новини по темі

Нагадаємо, нещодавно Главред повідомляв, щоТетяна Кравченко в останні місяці різко постаріла. Крім того, її вже неодноразово ловили на зловживанні алкоголем.

А також Тетяна Кравченко перейшла межу, і обізвала Анну Кошмал нецензурно прямо в ефірі пропагандистського шоу. Актрису обурює та ображає проукраїнська позиція Анни, яка не бажає мати нічого спільного зі своїми кінородичами-путіністами.

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