"Протверезіла, але нічого не повернути!": чому зірки Сватів Артем'єва і Кравченко перестали спілкуватися

Чому зірки Сватів Артем'єва і Кравченко перестали спілкуватися / скріншот Свати

Зірка серіалу Свати Тетяна Кравченко і Людмила Артем'єва між актрисами через образливе інтерв'ю.

Як згадала Кравченко, це вона в свій день народження ляпнула зайвого. Просто не подумала, що може образити Артем'єву.

"Журналісти подзвонили на мій день народження і запитали: "як у вас стосунки з партнеркою Людмилою Артем'євою?". Я лишку випила і висловила правду щодо Людмили! Потім протверезіла, але нічого не повернути! Моє інтерв'ю дійшло до Артем'євої, вона образилася", - розповідала актриса.

Кравченко проговорилася, що поведінка Артем'євої її дратувало, і зараз вона намагається нечасто спілкуватися з скривдженою колегою.

Нагадаємо, раніше ще одна зірка Сватів Железняк привітала президента терористичної держави Росії, що розв'язала війну в Україні, з днем народження.

Актриса подякувала диктатору Путіну за те, що може "виховувати хлопчиків, як хлопчиків, а дівчинку, як дівчинку".

Раніше стало відомо про те, що російський артист Федір Добронравов , який підтримує російських окупантів, не зніматиметься у новому сезоні популярного українського серіалу"Свати".

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