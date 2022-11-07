"Протверезіла, але нічого не повернути!": чому зірки Сватів Артем'єва і Кравченко перестали спілкуватися

У свій день народження Валюха ляпнула зайвого, але нічого вже не повернути.
Зірка серіалу Свати Тетяна Кравченко і Людмила Артем'єва між актрисами через образливе інтерв'ю.
Як згадала Кравченко, це вона в свій день народження ляпнула зайвого. Просто не подумала, що може образити Артем'єву.
"Журналісти подзвонили на мій день народження і запитали: "як у вас стосунки з партнеркою Людмилою Артем'євою?". Я лишку випила і висловила правду щодо Людмили! Потім протверезіла, але нічого не повернути! Моє інтерв'ю дійшло до Артем'євої, вона образилася", - розповідала актриса.
Кравченко проговорилася, що поведінка Артем'євої її дратувало, і зараз вона намагається нечасто спілкуватися з скривдженою колегою.
Нагадаємо, раніше ще одна зірка Сватів Железняк привітала президента терористичної держави Росії, що розв'язала війну в Україні, з днем народження.
Актриса подякувала диктатору Путіну за те, що може "виховувати хлопчиків, як хлопчиків, а дівчинку, як дівчинку".
Раніше стало відомо про те, що російський артист Федір Добронравов, який підтримує російських окупантів, не зніматиметься у новому сезоні популярного українського серіалу"Свати".
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